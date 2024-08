Dylan Sprouse, en shock de que Nick Jonas diga que los juegos Disney Channel eran "Love Island fumando crack"

Dylan Sprouse, el actor conocido por dar vida en su infancia a uno de los gemelos más famosos de la televisión en Zack y Cody, ha sorprendido a todos los fans de Disney Channel al recordar los Disney Channel Games, una especie de competiciones deportivas en las que se enfrentaban los protagonistas de las series más populares de la marca.

Sprouse, quien se ha casado con la modelo Barbara Palvin recientemente, ha recordado estos icónicos juegos en el podcast Chicks in the Office, cuando le han preguntado si dichos juegos eran como había descrito Nick Jonas, que recientemente aseguraba que era como "Love Island fumando crack".

En respuesta a estas declaraciones del 'Jonas Brother', Sprouse ha expresado su desconcierto: "Eso es realmente raro, siendo honesto", reconoce con cara rara.

A pesar de su nueva afición por el programa, Dylan ha sido claro al señalar las diferencias abismales entre los Disney Channel Games y Love Island: "No se puede comparar una situación en la que el 90% de las personas que aparecían tenían 14 años con Love Island. Ya sabes, no es nada comparable". Además el actor ha afirmado que "parece que Nick Jonas nunca ha visto Love Island".

Más tarde, le han preguntado si podría ser que Nick fuera "más avanzado", ya que en ese entonces estaba en medio de un triángulo amoroso con Miley Cyrus y Selena Gomez, a lo que Sprouse ha respondido: "¡Nick estaba de moda!".

Describiendo las condiciones reales de las grabaciones de los Disney Channel Games, Sprouse ha proporcionado una imagen muy diferente a la de un reality show romántico:

"Cada vez que se grababan los juegos era en Orlando, en agosto. Así que simplemente era un momento jodido, lleno de sudor. Así que no, no creo que hubiera nada parecido a Love Island con ese calor," ha explicado, y con una risa, ha concluido diciendo: "No había nada sexy en los Disney Channel Games".

Así habló Nick Jonas

Las controvertidas declaraciones de Nick Jonas surgieron en una entrevista con Jimmy Fallon. Jonas sorprendió a muchos al recordar su paso por los Disney Channel Games, describiéndolos de una manera bastante inusual:

"Para aquellos que no lo saben, los Disney Channel Games eran básicamente los Juegos Olímpicos, pero traían a un centenar de estrellas de Disney Channel de todo el mundo y nos hacían competir en juegos tontos. Pero lo que realmente era, era como Love Island con crack".

La comparación de Jonas dejó a muchos fans perplejos, dado que los Disney Channel Games eran conocidos por su ambiente familiar y su enfoque en la diversión inocente. Si bien no aclaró exactamente qué sucedió durante esas competiciones, Jonas bromeó diciendo que los métodos de grabación de los juegos llevaron a algunos resultados muy interesantes:

"Soltaban a un grupo de adolescentes en el parque de Disney después de cerrar y simplemente decían: '¡Veamos qué pasa!'".

Las declaraciones de Nick Jonas presentan una visión frenética de los Disney Channel Games, muy diferente a la perspectiva más inocente de Dylan Sprouse (cuando curiosamente los gemelos son más mayores en edad que Nick). Aunque sus recuerdos divergen notablemente, la verdad sobre lo que realmente sucedía detrás de las cámaras de estos icónicos juegos sigue siendo un misterio.