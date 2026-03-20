Una actriz de Regreso al futuro confiesa que fue la "tapadera" de Elton John antes de salir del armario para "mantener su imagen"

Darlene Vogel, conocida por su papel en Regreso al futuro II, ha contado una de las anécdotas más sorprendentes de Hollywood al recordar una noche que pasó junto a Elton John en plena década de los 80.

La actriz ha contado la historia durante su participación en el podcast de Patrick LabyorSheaux, explicando que conoció al entorno del artista y acabó pasando la noche con él en varios locales de Los Ángeles. Tras coincidir en un restaurante, ambos se subieron a una limusina y se dirigieron a un club donde el cantante terminó actuando de forma improvisada.

Darlene Vogel en Regreso al futuro II | Universal Pictures

Según relata, la situación dio un giro inesperado cuando el propio Elton John le pidió ayuda para mantener las apariencias. "Me rodeó con el brazo y me dijo: 'Tengo que mantener la imagen, cariño'", recuerda Vogel, quien respondió sin dudar: "Úsame".

La actriz ha explicado que, en aquel momento, aceptó ser su "tapadera" durante la noche, algo que vivió con total naturalidad. "Estaba saliendo con Elton John. Era su tapadera", ha confesado entre risas, destacando además que en aquella época no existía la presión mediática actual de paparazzi o redes sociales.

Más allá de la anécdota, Vogel ha querido destacar el lado más cercano del artista. "Era muy amable, muy sencillo… sentí como si estuviera pasando el rato con un amigo", asegura, señalando que en ese momento casi olvidó que estaba con una superestrella mundial.

Décadas después, esta historia revela cómo incluso una de las mayores estrellas de la música necesitaba cuidar su imagen en una industria marcada por las apariencias, dejando una anécdota tan inesperada como reveladora sobre la vida privada de Elton John.