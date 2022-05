La foto de Henry Cavill con su novia Natalie Viscuso en el bosque: "Las he pasado canutas"

Henry Cavill no es especialmente conocido por compartir su vida privada, aunque en ese aspecto, su actual relación con Natalie Viscuso le ha hecho cambiar un poco. Y es que al actor de 'Superman' le encanta dejarse ver en redes con su novia.

De hecho, nos enteramos de su relación el año pasado a través de una publicación, también en el Instagram de Cavill, en la que veíamos a la pareja disputar una intensa partida de ajedrez. "Este soy yo mirándome tranquilamente confiado poco antes de que mi hermoso y brillante amor Natalie me destruya en el ajedrez", añadía Cavill a la romántica estampa.

Recientemente, también les pudimos ver juntos compartiendo una cita especial por el cumpleaños de Henry Cavill, en una cena privada que tuvieron en la casa del actor. Y parece que ambos congenian en cuanto a su manera de disfrutar el tiempo libre. En esta nueva publicación, comparten su experiencia como corredores en la maratón de Durrel, una reserva natural situada en Jersey que organiza esta competición benéfica para recaudar fondos que ayudan a mantener y cuidar el parque natural.

Y parece que la travesía de la pareja ha sido algo dura, según comenta Cavill en su publicación: "¡Nuestro desafío de Durrel ha sido oficialmente completado! Hoy hemos decidido hacerlo andando, porque las he pasado canutas después de dos semanas de escenas de acción, y mi cuerpo no estaba preparado para 13 kilómetros de carrera. Me parece que Natalie se ha hecho una pequeña rotura en el pie, así que he aprovechado su lesión como una excusa conveniente para mí ¡Espero que hayáis disfrutado mucho de vuestro Durrell Challenge!"

Seguramente la referencia a su cansancio viene por las escenas que está rodando para la tercera temporada de 'The Witcher', cuya producción comenzó el mes pasado, y de la que ya pudimos ver una foto de Henry Cavill acompañado de Anya Chalotra y Freya Allan en medio de la nieve.

Seguro que te interesa:

Henry Cavill desvela quién ha salvado su salud mental