Michael J. Fox tiene que aclarar que sigue vivo tras ser "dado por muerto" por error

Michael J. Fox ha vivido una situación surrealista: ser dado por muerto… sin estarlo. El actor ha tenido que salir al paso de los rumores después de que un error de CNN provocara una oleada de preocupación en todo el mundo, especialmente por su estado de salud tras años conviviendo con el Parkinson.

Todo ha comenzado cuando la cadena ha publicado por equivocación un vídeo titulado "recordando la vida" del actor, lo que ha hecho saltar las alarmas y desató el caos en redes sociales.

Ante la confusión, el propio Fox ha reaccionado con humor y tranquilidad. En redes, ha respondido de forma directa: "Estoy bien", dejando claro que todo había sido un malentendido.

Desde su entorno también han querido frenar el pánico. Su representante ha asegurado que el actor está "haciendo las cosas muy bien" y ha recordado que, de hecho, había aparecido públicamente el día anterior en el evento PaleyFest en Los Ángeles.

La CNN no ha tardado en reaccionar. La cadena ha eliminado el contenido y pedido disculpas, explicando que se trataba de un material preparado con antelación que se publicó por error, algo que a veces ocurre con obituarios preescritos de figuras públicas.

Este episodio vuelve a poner sobre la mesa lo rápido que se propagan este tipo de errores… y cómo, en cuestión de minutos, pueden generar una auténtica ola de pánico.

Pero en este caso, el propio Michael J. Fox lo ha dejado claro: sigue aquí… y con ganas de seguir adelante.