Michael J. Fox confiesa la dura realidad de su enfermedad: "No llegaré a los 80 años"

Michael J. Fox prometía ser el actor más importante de su generación por la enorme popularidad que ganó con la saga de 'Regreso al futuro', entre otros títulos de culto. En cambio, su realidad se vio definida cuando le diagnosticaron la enfermedad de Parkinson.

"No nos engañemos, es una putada que me lo diagnosticaran con 29 años", dijo en su discurso en los pasados Oscar honoríficos, donde fue premiado por su lucha contra este trastorno.

El intérprete siempre ha demostrado un arrojo ejemplar para hacer frente a la enfermedad, extendiendo su carrera varios años más aunque con limitaciones. Sin embargo, tuvo que poner punto y final de forma definitiva ante el avance del deterioro cognitivo.

Aún así, en este tiempo en el que se ha centrado en su labor filantrópica, Fox admitió en su documental 'Still: A Michael J. Fox Movie' que sufrió alcoholismo para "desahogarse", al que logró dejar atrás.

En esta cinta, el actor profundizaba sobre las sombras que hay detrás de su aparente optimismo de cara al público: "Ha sido una vida increíble, pero el Parkinson es un desastre, esa es la verdad: no puedes caminar y no puedes ir al baño".

De hecho, en una entrevista pasada a People, el actor confesaba que a veces sentía que no era él mismo y que estaba de malhumor con todos.

Michael J. Fox | Getty Images

Ahora, Fox ha comentado la desgarradora realidad de su estado de salud y su esperanza de vida, la cual no cree que viva más de 80 años.

"No voy a mentir, se está poniendo difícil, se está poniendo muy difícil. Cada día es más difícil. Pero, pero así es", dijo un resignado Fox en el programa de la CBS Sunday Morning sobre un cada vez más omnipresente párkinson.

"Tuve una cirugía de columna por un tumor. Y fue benigno, pero arruinó mi forma de andar. Y luego, me comencé a romper cosas. Me rompí este brazo, y me rompí el otro, me rompí este codo. Me rompí la cara. Me rompí la mano...", explicó sobre que cualquier accidente puede ser fatal si tienes esta enfermedad. "No te mueres de párkinson. Te mueres con párkinson", aclaró.