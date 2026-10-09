Michael Douglas recuerda cómo rodaba sus escenas de sexo sin coordinadores de intimidad en películas como Instinto Básico: "Es como un baile"

Michael Douglas ha vuelto a reflexionar abiertamente sobre otro de los aspectos más comentados de su extensa carrera cinematográfica, como han sido los rodajes con escenas de sexo en éxitos de taquilla como Instinto básico, Atracción fatal o Acoso.

Durante una charla con Josh Horowitz (presentador del podcast Happy Sad Confused) celebrada este 6 de octubre en The 92nd Street Y de Nueva York con motivo de la promoción de sus memorias One Helluva Ride, el actor de 82 años abordó cómo era trabajar en secuencias de sexo sin la figura del coordinador de intimidad, un rol inexistente en la época: "Hay muchas escenas de sexo en las películas. No es fácil hacer cosas como seguir a los actores en cámara; la gente se acerca demasiado y demás. Pero lo más importante en las escenas de sexo es la confianza".

El ganador del Oscar comparó la planificación de estas tomas con la preparación de secuencias de acción: "Es como un baile, te lanzas a la aventura. Y si lo hablas poco a poco... [preguntas], '¿Está bien que te toque el pecho?' 'Sí'. 'Voy a tocarte el pecho'. Lo haces, y es como coreografiar una escena de lucha", explicó el intérprete de Traffic.

Además detallaba que "en realidad es así, empiezas muy despacio, muy despacio, y así, ¡y luego acción! Pero es una cuestión de confianza".

Michael Douglas | Getty

Asimismo, quiso enfatizar el cuidado que procuraba tener con sus compañeras de reparto durante los rodajes: "Y siempre me sentí un poco incómodo con las mujeres, al estar rodeadas mayoritariamente de hombres, especialmente en aquellos tiempos, por asegurarme de que estuvieran lo más cómodas posible".

En One Helluva Ride, Douglas no solo profundiza en su faceta profesional, sino que aborda pasajes complejos de su vida personal, como sus romances pasados, sus problemas con las adicciones o el peso de crecer bajo los focos siendo hijo de la leyenda Kirk Douglas.

Al ser consultado por Horowitz sobre el motivo que le llevó a rememorar los momentos más dolorosos de su existencia, el actor argumentó que "siempre hemos intentado olvidar las partes más dolorosas, pero no le veía mucho sentido a escribir un libro, sobre todo uno que quería que mis nietos comprendieran, sin compartir toda la historia", agregando: "Y creo que parte del éxito radica precisamente en que me daba mucho miedo exponerme y mostrar esa vulnerabilidad. Pero la gente parece apreciarlo y comprender mis intenciones".

Finalmente, el actor reveló cuál es la postura de su esposa, la actriz Catherine Zeta-Jones (de 57 años) ante el lanzamiento del libro, admitiendo que en el momento de la entrevista ella aún no lo había leído completo: "Ella recibió el libro hace solo dos días. Le dije que todo esto, como ya le comenté, ocurrió antes de Catherine".

"Tenemos una diferencia de edad de 25 años... No me siento mal, creo que ella lo entiende", concluía.