Melissa Gilbert, muy criticada por casarse con Timothy Busfield sabiendo sus acusaciones de abuso: "Es incapaz de dañar a un niño"

Melissa Gilbert ha tenido que hacer frente a una ola de críticas después de que salieran a la luz las acusaciones de abuso contra su marido, Timothy Busfield. El foco no solo se ha puesto en él, sino también en ella, cuestionando su decisión de casarse conociendo el pasado del actor.

Ante esta situación, Gilbert ha sido clara y directa: "No soy ingenua ni cómplice", afirma, defendiendo que tomó su decisión siendo plenamente consciente de las acusaciones previas y tras hablar personalmente con Busfield sobre ellas.

La actriz ha explicado en una reciente entrevista en Good Morning America que conocía estos hechos antes de su boda en 2013 y que, aun así, decidió seguir adelante porque creyó en su versión. Este punto ha sido uno de los más criticados públicamente, con muchos usuarios cuestionando su postura y su apoyo continuo.

Gilbert insiste en que no habría permanecido a su lado si creyera que es culpable: confía en su carácter y en que es "incapaz de hacer daño a un niño". Al mismo tiempo, recalca que el proceso judicial actual sigue en marcha y que su marido se ha declarado no culpable.

Más allá de la defensa, la actriz también ha denunciado el juicio mediático al que, según ella, están siendo sometidos. Considera que la opinión pública ha condenado a Busfield antes de que se celebre el juicio, algo que, en su opinión, es profundamente injusto.

Melissa Gilbert y Timothy Busfield | Cordon Press

Aun así, no oculta el impacto emocional que todo esto ha tenido en su vida. Gilbert reconoce que están atravesando una de las etapas más duras que han vivido como pareja y que, independientemente del resultado, su vida ya ha cambiado para siempre.

Con estas declaraciones, Melissa Gilbert no solo defiende a su marido, sino también su propia decisión… en medio de una polémica que sigue creciendo y dividiendo opiniones.