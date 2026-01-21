Melissa Gilbert, la actriz mundialmente conocida por La Casa de la Pradera, ha sido vista llorando de alivio recientemente después de que un juez de Nuevo México ordenara la liberación de su marido, Timothy Busfield, mientras espera juicio por cargos de abuso sexual infantil. La decisión se ha producido tras una larga audiencia previa al juicio celebrada en el estado.

Busfield, de 68 años y conocido por su trabajo en El ala oeste de La Casa Blanca, está acusado de haber tocado de forma inapropiada a dos niños gemelos de 11 años durante el rodaje de La chica de la limpieza, serie en la que ejercía como director. El actor ha negado de manera tajante las acusaciones.

Timothy Busfield | Reuters

Tras escuchar a las partes, el juez ha determinado que Busfield podía quedar en libertad bajo su propia responsabilidad. Aunque califica las acusaciones como "inherentemente peligrosas", el magistrado ha concluido que el actor no representa un peligro para la comunidad, en parte porque no tiene antecedentes penales. El juez también señala que otras acusaciones formuladas contra Busfield a lo largo de los últimos 30 años nunca han sido examinadas por el sistema judicial.

Mientras el juez leía su decisión, Gilbert ha sido captada en la sala con las manos juntas, visiblemente emocionada y llorando. La actriz ha llegado al tribunal casi una hora antes del inicio de la audiencia y se la ha visto seria y contenida mientras accedía al edificio acompañada por un equipo legal.

Timothy Busfield en el juzgado | Reuters

La tensión se ha hecho evidente cuando Busfield ha sido escoltado a la sala por varios agentes. El actor, con aspecto cansado y el cabello despeinado, ha mirado brevemente a su esposa antes de sentarse junto a sus abogados. En un momento captado dentro de la sala, se ha escuchado a Gilbert preguntar con nerviosismo a un acompañante: "¿Crees que estará bien?", a lo que este le ha respondido tranquilizándola.

El caso sigue abierto y Busfield deberá enfrentarse a un juicio en los próximos meses, mientras la pareja afronta una situación legal que mantiene en vilo tanto a su entorno personal como al público.