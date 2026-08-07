Matt Damon y Ben Affleck acabaron en la ruina a pesar de vender El indomable Will Hunting: "Tuvimos que buscar otro trabajo"

Los inicios de Matt Damon y Ben Affleck, una de las parejas creativas más famosas del cine, no fueron tan prósperos económicamente como muchos imaginaban.

Y es que, según ha declarado Matt Damon en el podcast New Heights, él y Ben Affleck se quedaron completamente sin dinero un año después de vender el guion de El indomable Will Hunting.

El actor detalló la cifra exacta que recibieron inicialmente por la historia que los catapultaría a la fama: "Vendimos el guion por 600.000 dólares, que era... muchísimo más dinero del que cualquiera de nosotros hubiera imaginado".

Sin embargo, la inexperiencia y las obligaciones financieras redujeron notablemente esa cifra inicial: "Nos repartimos las ganancias, pero después de impuestos, agentes, abogados y todo eso... lo primero que hicimos fue comprar Jeep Grand Cherokee nuevos. Estábamos alquilando un piso en Los Ángeles y no tardamos en decir: 'Tío, tenemos que buscar otro trabajo'", recordó entre risas el intérprete.

Damon admitió la ironía de su situación económica tras el pelotazo inicial: "Cuando vendimos El indomable Will Hunting, pensamos que ahí terminaba todo. Y un año después estábamos en la ruina".

Jason preguntó rápidamente: "¿En serio?", lo que provocó que Damon respondiera riendo: "Sí. Quiero decir, no arruinado, arruinado... "

Ben Affleck y Matt Damon | Agencias

El actor explicó además que el detonante para escribir la icónica película nació de la desesperación tras perder un papel importante frente a Edward Norton: "Edward superó a todos y estuvo fenomenal. Ben y yo nos miramos y pensamos: 'Nunca habrá un papel tan bueno que recaiga en la categoría de actor desconocido, y todos podemos intentarlo, pero son 10.000 personas compitiendo por este único papel'. Así que nos pusimos manos a la obra y escribimos El indomable Will Hunting con un poco más de desesperación".

Aquel proyecto no solo rescató sus carreras, sino que acabó recaudando 225 millones de dólares y otorgándoles el Oscar al Mejor Guion Original.