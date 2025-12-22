ESTRENO EXCLUSIVAMENTE EN CINES EL 9 DE ENERO
Concurso: Consigue una entrada doble para ver Song Sung Blue: Canción para dos en cines
Hugh Jackman volverá a conquistar con su voz a los fans en Song Sung Blue: Canción para dos. Junto a Kate Hudson, la película promete enamorar a los espectadores y nosotros queremos que la disfrutes a lo grande. Así que te traemos este concurso para que la veas en cines.
Publicidad
Hugh Jackman y Kate Hudson harán vibrar la gran pantalla con Song Sung Blue: Canción para dos el próximo 9 de enero, exclusivamente en cines.
La cinta adapta la historia real de dos músicos que montan un grupo tributo a Neil Diamond y, luchando contra viento y marea, se ganan los focos y el corazón de su público. Un espectáculo de luces y color que eleva las voces de Jackman y Hudson a la cima en la que siempre suelen estar.
Por eso, tenemos un concurso recién salido del horno. Y es que sorteamos hasta 5 entradas dobles para que disfrutes de Song Sung Blue: Canción para dos desde el día de su estreno.
¿Quieres ser uno de los afortunados? Te explicamos cómo puedes ganar una de las entradas dobles que sorteamos.
PREMIO
- Tenemos 5 entradas dobles para disfrutar de Song Sung Blue: Canción para dos exclusivamente en el cine junto a un acompañante.
- Las entradas son digitales y se pueden canjear en la taquilla de los cines KINÉPOLIS, CINE SUR, CINES ABC, MK2 PALACIO DE HIELO, OCINE, LA DEHESA y CINES ACEC (Excepto Filmax Gran Vía y Cinemax Almenara), siempre que la película esté en su cartelera.
DINÁMICA DE CONCURSO
- Síguenos en redes sociales (@objetivotv) y contesta en nuestro post de Instagram a la pregunta que te hacemos:
Pregunta: ¿Cuál es tu mejor recuerdo cantando Sweet Caroline?
- Etiqueta a dos amigos en tu respuesta con quienes te gustaría compartir esta experiencia cinematográfica.
- Puedes compartir el concurso en Stories para tener una participación extra, aunque no es obligatorio.
- Contactaremos con los ganadores por mensaje privado al finalizar el concurso.
DURACIÓN DEL CONCURSO
- El concurso estará activo del 22 de diciembre al 7 de enero.
Consulta aquí las BASES LEGALES de todos los concursos de ATRESMEDIA.
Publicidad