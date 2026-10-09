Madonna casi roba a Demi Moore uno de sus papeles más importantes por ir "borracha y drogada" a la prueba

Durante una aparición en el podcast Reality Life with Kate Casey, el coguionista de la película St. Elmo's Fire, Carl Kurlander, ha revelado que Demi Moore estuvo a punto de ser despedida y reemplazada por Madonna tras presentarse "borracha y drogada" a una prueba de vestuario pocos días antes del inicio de la filmación de la película de los 80.

Según relataba Kurlander, la actriz, que actualmente tiene 63 años, estaba pasando por un momento personal sumamente delicado mientras se preparaba para interpretar a Jules Van Patten, la problemática "chica fiestera" de la historia: "Cuando conocimos a Demi, ella realmente estaba viviendo la vida de Jules", comenzaba explicando Kurlander, añadiendo que "Demi era en realidad una persona bastante espiritual. Resulta que tuvo una vida difícil... y era bastante interesante".

El incidente decisivo ocurrió muy cerca del inicio de la producción: "Una mañana, teníamos una prueba de vestuario diez días antes del rodaje, quizás dos semanas antes. [La diseñadora de vestuario] Susan Becker llamó a [el director] Joel Schumacher y le dijo que Demi se había presentado borracha y drogada a la prueba de vestuario", rememoraba el guionista.

Demi Moore en St. Elmo's Fire en 1985 | Cordon Press

Tras la llamada, Schumacher y la productora Lauren Shuler Donner se reunieron de urgencia con la intérprete. Debido a sus propios antecedentes con las adicciones, el director se mostró contundente con la nominada al Oscar: "Joel me contó que le dijo: 'Ve a matarte en la película de otra persona'", revelaba Kurlander.

Sin embargo, la productora intervino para ofrecerle una última oportunidad: "Y [la productora] Lauren Shuler Donner, que Dios la bendiga, ideó un plan con Joel. Le dijeron: 'Si logras rehabilitarte en 10 días, puedes participar en esta película'".

Pese al acuerdo, el cineasta no estaba del todo convencido de que la actriz cumpliera su promesa y comenzó a buscar una sustituta inmediata, fijándose en una joven estrella: "Joel había conocido a Madonna. Luego volvió y dijo: 'Esta chica va a ser la estrella más grande del mundo. Lo presiento', y Joel estaba listo para ofrecerle el papel a Madonna", detallaba Kurlander.

Andrew McCarthy, Rob Lowe, Mare Winningham, Demi Moore, Emilio Estevez, Judd Nelson en la película de 1985 St. Elmo's Fire | Cordon Press

A pesar de la amenaza real de perder el trabajo, la actriz reaccionó a tiempo, acudiendo a reuniones de Alcohólicos Anónimos y contratando a un compañero de sobriedad para mantenerse firme: "Pero Demi, hay que reconocerle el mérito, no solo se recuperó, sino que además se presentó a la lectura del guion", señalando también que "está claro que no solo se había desintoxicado".

Demi Moore terminó compartiendo reparto con Rob Lowe, Emilio Estevez, Andrew McCarthy, Judd Nelson, Ally Sheedy y Mare Winningham.

Asimismo, en sus memorias de 2019, Inside Out, Moore reflexionó sobre cómo este voto de confianza cambió el rumbo de su vida frente a sus problemas de adicción, de los cuales permanece sobria desde 2012: "Si hubiera tenido que renunciar a la película y someterme al programa de rehabilitación para superar mi adicción, dudo que lo hubiera hecho. Simplemente no me valoraba lo suficiente como para eso. Pero con la película en juego y el enorme apoyo de Craig Baumgarten, Joel Schumacher y sus compañeros, a quienes no quería defraudar, tenía algo mucho más importante por lo que luchar. Y así lo hice".