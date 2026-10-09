Ben Affleck asegura que la gente se queda perpleja al conocer su inteligencia

El actor Ben Affleck ha reflexionado con su característico sentido del humor sobre las reacciones que ha generado su reciente victoria en la televisión.

Y es que durante una reciente aparición en el programa One More Question de GQ, el actor de 54 años y estrella de Animals ha hablado sobre la respuesta que recibió tras ganar el mayor premio en el concurso Who Wants to Be a Millionaire? de la cadena ABC el pasado mes de julio junto al campeón de Jeopardy!, Jamie Ding.

Según explicó el intérprete al periodista Zach Baron, las felicitaciones no fueron exactamente las esperadas: "Le estaba contando a alguien que los mensajes que recibí son todos del tipo… El tono subyacente es de una ligera perplejidad. Como, '¿Cómo demonios hace eso este tío?'".

Affleck y Ding se alzaron con el gran premio tras responder correctamente a la decimoquinta y última pregunta del programa, enfocada en los nombres de los pavos indultados por un presidente estadounidense como parte de la tradicional festividad de Acción de Gracias. La totalidad del premio en metálico fue destinada a la organización benéfica fundada por el actor, la Iniciativa del Congo Oriental (Eastern Congo Initiative).

Rememorando su paso por el concurso, el cineasta comparó la percepción del público sobre su victoria con las sospechas históricas sobre la autoría de uno de sus trabajos cinematográficos: "Para mí, ese episodio fue realmente interesante. En realidad, en cuanto a cómo me aproveché del éxito de una persona mucho más inteligente, creo que eso fue lo que la gente asumió que era la verdadera historia detrás del guion de El indomable Will Hunting".

Pese a que Affleck reconoció que "no se graduó de la universidad ni asistió a escuelas prestigiosas", tanto él como Matt Damon compartieron por igual la autoría del galardonado guion de la película de 1997 (El indomable Will Hunting).

Damon comenzó a escribir las primeras líneas para una clase de dramaturgia durante su quinto año en la Universidad de Harvard, trasladando más tarde el borrador a Los Ángeles para desarrollarlo junto a Affleck.

El propio Damon ya había detallado en The Tonight Show en 2021 la dureza de aquel proceso creativo: "El indomable Will Hunting nos llevó muchísimo tiempo. Éramos unos tíos sin trabajo y sin un duro. Tardamos una eternidad en escribir el guion. Creo que escribimos miles y miles de páginas. En realidad no sabíamos lo que estábamos haciendo, y creo que eso nos desanimó un poco a volver a escribir porque nunca pensamos que tendríamos tiempo".

Por su parte, tal y como rememoró Affleck en una entrevista concedida a la revista Boston Magazine en 2013, la idea original estaba muy alejada del resultado final que llegó a los cines: "Se nos ocurrió la idea del chico brillante y sus amigos del pueblo, donde él era especial y el gobierno quería atraparlo. Y tenía un aire a Superdetective en Hollywood y Fuga a medianoche, donde los chicos de Boston se las arreglaban para burlar a la NSA todo el tiempo".

"Improvisábamos, nos tomábamos seis o doce cervezas, o lo que fuera, y lo grabábamos con una grabadora", añadió. "En aquel entonces, nos imaginábamos que el profesor y el psiquiatra serían Morgan Freeman y Robert De Niro, así que los imitábamos. Era algo ingenuo y, probablemente, bastante vergonzoso en ese sentido".