La hija de 11 años de Hayden Panettiere comparece ante el juez junto a su padre, Vladímir Klichkó, por la herencia de la actriz

Kaya, la hija de 11 años de Hayden Panettiere y Vladímir Klichkó, ha reaparecido públicamente de forma remota este 8 de octubre en una audiencia judicial en el condado de Los Ángeles, en la que su padre obtuvo la tutela temporal de su patrimonio.

La comparecencia se produce casi dos meses después de que la actriz de Nashville falleciera el pasado 16 de agosto a los 36 años en una residencia de Greenville, Carolina del Sur, a causa de los efectos tóxicos de varias drogas, entre ellas el fentanilo, en lo que se determinó como una muerte accidental.

La intérprete tenía solo una hija, Kaya, nacida de su relación de nueve años con el exboxeador Vladímir Klichkó, de 50 años. El mes pasado, con el fin de proteger la herencia de la menor (única beneficiaria de un patrimonio valorado en 6 millones de dólares), Klichkó presentó una solicitud en Los Ángeles para ser nombrado tutor temporal.

El excampeón de boxeo había alertado de que agentes federales que investigaban la muerte de Panettiere estaban retirando objetos personales de la vivienda y denunció que una persona ajena a la familia buscaba venderlos sin que nadie tuviera la autoridad legal para intervenir y recuperarlos.

Durante la breve audiencia telemática, la jueza Stephanie Santoro otorgó a Klichkó la tutela temporal sobre los bienes de su hija hasta que se designe un administrador a largo plazo.

Hayden Panettiere y Vladímir Klichkó | Gtres

Padre e hija solo intervinieron para presentarse, siendo únicamente visible en cámara la pequeña Kaya, sentada a una mesa frente a unas cortinas. La jueza determinó que la menor no deberá estar presente en la próxima audiencia, fijada para el 7 de diciembre.

Durante la vista, la jueza consultó sobre la urgencia de la medida a la abogada de Klichkó, Diane Park. La letrada declaró que creían que un individuo ajeno a la familia se había llevado pertenencias tras la muerte de la actriz e intentado vender algunas de sus joyas en una casa de empeño.

Park advirtió del riesgo de que estos bienes queden sin contabilizar durante la investigación y justificó la necesidad de autorización legal para tratar tanto con la policía como con el dueño de la casa de empeños.

Asimismo, la representación legal señaló la urgencia tributaria del patrimonio. Según los documentos judiciales del 1 de octubre obtenidos por el Daily Mail, Klichkó afirma estar "informado y creer que las declaraciones de impuestos sobre la renta estatales y federales individuales de Hayden correspondientes a 2025 deben presentarse" con prórroga hasta el 15 de octubre de 2026, con un saldo adeudado de aproximadamente 30.000 dólares.

El exdeportista teme que, de no presentarse a tiempo, la herencia sufra "intereses innecesarios y multas por no presentar la declaración, todo ello en detrimento financiero directo de Kaya, la única heredera intestada de Hayden", por lo que expresó que "tiene la intención de adelantar sus propios fondos para pagar los impuestos adeudados y que posteriormente solicitará el reembolso una vez que se abra el proceso sucesorio, sujeto a la aprobación judicial correspondiente".

Vladímir Klichkó y Hayden Panettiere | Getty Images

Respecto al robo y venta de objetos personales, un documento legal posterior del 5 de octubre expone: "El peticionario está informado y cree que una persona ajena a la familia, previamente vinculada a Hayden, vendió ciertos artículos que pertenecían a Hayden, entre los que se cree que se encontraban joyas, a una casa de empeño".

Dado que el establecimiento se ha negado a facilitar detalles sin requerimiento oficial, el texto alerta: "A falta de dicho contacto, existe un riesgo real y constante de que cualquier objeto restante, incluidas las joyas, que se crea que pertenecen a Hayden, sea vendido, transferido o de alguna otra forma se vuelva irrecuperable".

Hayden Panettiere y Vladímir Klichkó se conocieron en la presentación de un libro en 2009. Tras una pausa en 2011, reanudaron su noviazgo en 2013 y se comprometieron en octubre de ese mismo año. La pareja dio la bienvenida a Kaya en diciembre de 2014. En 2018 confirmaron su separación definitiva, aunque mantuvieron una relación cordial.