Estrenos de cine del 9 de octubre: Las ciegas hormigas (Inurri Itsuak), un thriller de supervivencia en tierras vascas

Las ciegas hormigas (Inurri Itsuak)

Igor Legarreta dirige Las ciegas hormigas (Inurri Itsuak) un film protagonizado por Urko Olazabal, Itziar Ituño, Josean Bengoetxea, Miren Gaztañaga, Carlos Santos, Unax Hayden, Patxi Bisquert, Daniel Cabrera, Kimetz Etxabe, Markel Cocó, Anuk Puértolas y Elena Uriz. La historia transcurre en Vizcaya en 1935 cuando un duro temporal hace encallar un barco inglés con toneladas de carbón en su interior. Durante la noche, los vecinos de Algorta se agolpan en la costa para rescatar el oro negro. Sabas Jauregui lo ve como un golpe de suerte; Josefa, su esposa, como un mal presagio.

Duración: 101 minutos.

El precio de la red

Descrita como una pieza complementaria de La red social, la nueva película de Aaron Sorkin se centra en los acontecimientos que tienen lugar casi dos décadas después de que Mark Zuckerberg y un grupo de pioneros de la tecnología inventaran lo que acabaría convirtiéndose en la mayor plataforma de redes sociales del mundo. El precio de la red cuenta la historia real de cómo Frances Haugen (Mikey Madison), una joven ingeniera de Facebook que consigue la ayuda de Jeff Horwitz (Jeremy Allen White), un reportero del Wall Street Journal, para emprender un peligroso viaje que acaba destapando los secretos más ocultos de la red social.

Duración: 112 minutos.

La otra madre

La otra madre es un estremecedor viaje del exitoso director de terror Rob Savage al tenebroso mundo de una niña, Bela, y la relación que forma con una siniestra entidad de su casa que guarda un asombroso parecido con su propia madre. Jessica Chastain, Dichen Lachman, Karen Allen, Jay Duplass y Arabella Olivia Clark forman parte del reparto.

Duración: 93 minutos.

Naza

Este documental de Yuval Abraham y Rachel Szor revela con todo detalle los mecanismos que hay detrás del asesinato en masa y deliberado de civiles palestinos en Gaza por parte de las tropas de Israel.

Duración: 80 minutos.

Escape Room 2

Hèctor Claramunt dirige Escape room 2 la secuela de la cinta que se estrenó en 2022 como adaptación cinematográfica de la obra teatral del mismo título. En esta ocasión, cinco años después, Edu, Marina, Viky y Rai vuelven a coincidir misteriosamente en un nuevo local de moda situado en lo alto de la montaña de Montjuïc, donde antiguamente se encontraba el parque de atracciones. No tardarán en darse cuenta de que aquel establecimiento no es lo que parece.

Duración: 88 minutos.

Ceniza en la boca

En busca de una vida mejor, Lucila viaja con su hermano Diego desde México para encontrarse con su madre en Madrid, quien lleva ahí ocho años trabajando ilegalmente para mantenerlos. Al llegar, la vida que los espera resulta más dura de lo que imaginaban. Diego Luna dirige Ceniza en la boca un drama social sobre la migración.

Duración: 97 minutos.

La vida de una mujer

En La vida de una mujer, su protagonista Gabrielle es una prestigiosa cirujana de 55 años y jefa de departamento en un hospital, que ha dedicado su vida al trabajo. Entre las exigencias de su profesión, su matrimonio y una madre que depende de sus cuidados, apenas le queda tiempo para sí misma. Cuando una escritora se une al equipo del hospital para poder hacer una novela, la vida estable y feliz de Gabrielle se vuelve del revés.

Duración: 98 minutos.

El árbol muy muy lejano

Basada en las novelas infantiles de Enid Blyton, llega El árbol muy muy lejano, una película de aventuras en la que una familia moderna se ve obligada a mudarse a la campiña inglesa. Sus hijos descubren un árbol mágico capaz de transportarlos a mundos desconocidos. A través de sus aventuras, la familia aprende a reconectar y a valorarse mutuamente de nuevo. Andrew Garfield, Claire Foy, Rebecca Ferguson y Nicola Coughlan protagonizan la cinta.

Duración: 110 minutos.

Su propio infierno

Nicolas Winding Refn dirige este thriller protagonizado por Sophie Thatcher y Charles Melton. Cuando una misteriosa niebla envuelve una metrópolis futurista, liberando a una presencia esquiva y letal, una atormentada joven se lanza a la búsqueda de su padre. Su búsqueda se cruza con la de un soldado estadounidense inmerso en una angustiosa odisea para rescatar a su hija del infierno.

Duración: 107 minutos.

Doraemon: Aventuras en el mundo del arte

Y también para el público más infantil y juvenil, Doraemon llega de nuevo a la gran pantalla con Aventuras en el mundo del arte en la que el popular personaje de animación, Nobita y sus amigos entran dentro de una pintura que los transporta a Artelia, un mundo ilustrado inspirado en la Europa medieval.

Duración: 105 minutos.