La "lista negra" de Brad Pitt: Los actores con los que no quiere trabajar en ninguna película

Brad Pitt ha cosechado toda una carrera de éxitos como actor de primer nivel en Hollywood desde los 90. Una carrera sobre la que recientemente ha hablado él mismo, dando señales confusas, sobre si podrá acabarse dentro de poco.

Sea como fuere, ahora mismo se encuentra en una posición de privilegio que le permite escoger proyectos y ser selectivo. Y como ha contado su reciente co-estrella en 'Bullet Train', Aaron Taylor-Johnson, también es exigente a la hora de escoger compañeros de reparto.

Y es que Brad Pitt no se conforma trabajando con cualquiera, y cuando no quiere repetir con alguien no lo hace, como le ha ocurrido con Tom Cruise, como puedes ver en el vídeo de arriba.

Pero su veto no se limita únicamente al famoso actor, y según ha contado Taylor-Johnson a Variety, tiene una detallada lista con nombres con los que no quiere aparecer en los créditos de ninguna película: "Cuando trabajas con tantos actores, y después de un tiempo, empiezas a tomar notas del tipo: 'Definitivamente no voy a trabajar con esta persona nunca más. Brad tiene dos listas, una buena y otra mala".

Sin embargo, lo cuenta desde la más profunda admiración a Pitt: "Es un ser humilde y lleno de gracia. Él solo quiere traer luz y bien al mundo y estar con gente con la que pasarlo bien". Aunque no ha dado ningún nombre de esa lista negra, sí ha mencionado a una actriz que se encuentra en la lista opuesta.

Y se trata de Sandra Bullock, hacia la que Taylor-Johnson también tiene muy buenas palabras: "Sandy es una vieja amiga. Es una persona de coraje, a la que puedes pedir favores a lo largo de los años y lo he hecho muchas veces y siempre está ahí".

