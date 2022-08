Bad Bunny habla de su conexión con Brad Pitt en 'Bullet Train' y cómo le ayudó con la fama

Una de las últimas ofertas veraniegas en llegar a los cines es 'Bullet Train'. Es la nueva película de acción de Brad Pitt, donde cinco asesinos a sueldo con un mismo objetivo se enfrentarán entre ellos, durante el viaje en tren hacía Kioto (Japón). Y uno de los rostros de este característico grupo de asaltantes es el de la estrella musical: Bad Bunny.

El artista está a punto de ser el cantante más escuchado del mundo por tercer año consecutivo, y ahora se enfrenta a nuevas metas profesionales con su debut como actor. Ya hizo sus pinitos con un cameo en 'Fast and Furious', pero ahora llega bien acompañado por una leyenda del cine como Pitt, con quien comparte unas impresionantes secuencias de lucha cuerpo a cuerpo. El artista habló acerca de la confianza que le dio el actor para 'El Heraldo de México'.

"En todo momento me llevaba de la mano, paso a paso", expresaba durante su intervención. "Se sabe esto de arriba a abajo y tiene la experiencia de poder trabajar con un novato como yo y hacerlo lucir como una estrella".

El artista además comentaba recientemente en 'Good Morning America' una conversación que mantuvo con el actor sobre la gestión de la fama, y la presión de no decepcionar a una audiencia que siempre esperaba algo más grande de él. Algo similar lo que experimentó Pitt en la década de los 90, por lo que el intérprete no dudó expresarle su visión alegando: 'Aprendí que solo tienes que seguir haciendo las cosas sin prestarle atención a nada del exterior y no cambia el resultado, solo disfrutas más tu vida'.

Declaraciones que expresan la buena relación entre ambas estrellas, tratándose como iguales, dando muestra de su complicidad recientemente en la gira promocional de 'Bullet Train'. Algo que el cantante no ha dudado en mostrar en su cuenta de Instagram.

'El Lobo', su personaje en 'Bullet Train'

Aunque Bad Bunny ya tuvo una pequeña participación en la ficción, gracias a una aparición en la serie de Netflix, 'Narcos', ahora se enfrenta a su primer papel de peso. Trabajando junto a grandes estrellas del firmamento hollywoodiense.

Su personaje en la película es una actualización de la figura de los clásicos forajidos mexicanos. Interpretando a un cazarrecompensas forjado desde la pobreza, teniendo que valerse por sí mismo para salir adelante. Con el tiempo consigue convertirse en uno de los asesinos más hábiles del mundo, sin embargo un cruento giro de los acontecimientos le llevará a verse involucrado en una historia de honor y venganza.

"Me parecía algo distinto a lo que había visto anteriormente de otras ofertas, de otras oportunidades que había tenido y va conmigo, ¿no? Las cosas así como un poco fuera de la línea de lo normal, algo diferente, algo fresco", comentaba el artista sobre su personaje a 'El Heraldo de México'

Este es solo el inicio de la carrera como actor de Bunny, ya está preparando su siguiente papel. Seguirá trabajando junto a Sony Pictures en la película de Marvel, 'El Muerto', donde se pondrá en la piel de un archienemigo de Spider-Man caracterizado por sus habilidades para la lucha libre. El artista no deja de sorprendernos musicalmente y ahora en el cine, por nuestra parte te recomendamos que vayas al cine a ver su sorprendente cara a cara junto a Pitt en 'Bullet Train'.

Seguro que te interesa:

Brad Pitt se sincera sobre el sorprendente reality show que le tiene enganchado