Lilly Wachowski carga contra J. K. Rowling y los fans de Harry Potter: "Estáis apoyando el genocidio trans"

Lilly Wachowski, que creó la saga Matrix junto a su hermana Lana, se ha pronunciado en numerosas ocasiones sobre los derechos de las personas trans y, al ser preguntada por Elon Musk y J. K. Rowling, no ha dudado en tildarlos de "nazis". Además, la cineasta ha revelado su opinión respecto a lo que supone apoyar la franquicia de Harry Potter, cuya nueva adaptación llegará a HBO Max este 25 de diciembre.

"J. K. Rowling financia el genocidio trans, y punto. Por lo tanto, si apoyas Harry Potter, estás apoyando el genocidio trans", sentenció Wachowski en una entrevista concedida a Variety. "El dinero que gastas para disfrutar de estos productos, una parte de ese dinero va a parar a J. K. Rowling y ese dinero se destina a financiar su legislación antitrans en todo el mundo", explicó.

La directora razonó que, "si estás en contra de Elon Musk, boicoteas o no compras un Tesla; y si estás en contra del calentamiento global o el cambio climático, intentas no comprar tanta gasolina e intentas reducir tu consumo de estos productos". "Es simple matemática. Por lo tanto, el hecho de que disfrutes de estas series y sigas apoyándolas equivale a apoyar mi erradicación", indicó, refiriéndose a su propia identidad como persona trans.

J. K. ROWLING RESPONDE Y CORRIGE A LA CREADORA DE MATRIX

Ahora, un representante de Rowling ha publicado un comunicado en respuesta a las declaraciones de Wachowski. "La libertad de expresión es un principio que todos debemos valorar. Lo importante es que las opiniones de J. K. Rowling, al igual que las de cualquier otra persona, se reflejen de forma precisa, justa y respetuosa, y que las opiniones personales no menoscaben dichas opiniones", comienza el texto.

"Para rectificar lo dicho por Lilly Wachowski, a través del Fondo para las Mujeres de J. K. Rowling, J. K. Rowling apoya a las mujeres que emprenden acciones legales en el Reino Unido para preservar los derechos que les reconoce la Ley de Igualdad de 2010, derechos que a menudo se pasan por alto o se ven amenazados", continúa el comunicado. "No apoya las acciones legales destinadas a perjudicar a las personas transgénero ni los esfuerzos por limitar los derechos de estas", aclara, frente a la acusación de la cineasta de que "financia el genocidio trans".

"Cada uno es libre de discrepar de sus opiniones, pero las acusaciones gravemente difamatorias de esta índole -que llegan incluso a invocar de forma escandalosa a los nazis y al genocidio que cometieron- nunca deberían presentarse como hechos cuando son claramente inventadas y no se basan en ninguna prueba", termina el texto.