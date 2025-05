Lewis Pullman, hijo de Bill Pullman, orgulloso de ser un nepo baby tras su poderoso papel en Thunderbolts

Thunderbolts ha sido un soplo de aire fresco en Marvel Studios gracias, entre otras cosas, a los carismáticos antihéroes (y villanos) que la protagonizan, que ya habíamos visto en anteriores entregas, o a la presentación de uno de los personajes más poderosos de los cómics.

Al misterioso Bob le da vida Lewis Pullman, el cada vez menos desconocido hijo de Bill Pullman, y por tanto, un miembro de la generación nepo. El actor, a sus 32 años, está poco a poco labrándose un nombre en Hollywood y ya ha participado en cintas como Top Gun: Maverick, Malos tiempos en El Royale, Outer Range o El misterio de Salem's Lot.

Los protagonistas de Thunderbolts | Marvel Studios

Con su presencia confirmada en Avengers: Doomsday, el intérprete ha sido una de las sorpresas de la nueva película de Marvel, aunque la sombra del nepotismo es muy alargada y por ello ha sido preguntado en una entrevista con The Hollywood Reporter.

"Es un proceso continuo de coleccionismo. No soy un gran coleccionista de nada, pero sí siento que colecciono lecciones y trucos del oficio de todos los grandes con los que he tenido la oportunidad de trabajar. De una forma aburrida y lógica, creo que una de las mejores maneras de aprender es trabajando. Así que creo que eso es lo innegablemente afortunado del nepotismo: lo más difícil es la oportunidad de adquirir experiencia y encontrar la comodidad en una circunstancia tan extraña", ha reconocido el actor sobre los beneficios de ser hijo de alguien famoso en la industria.

"Me llevó mucho tiempo sentirme cómodo frente a una cámara y olvidarme de que estaba ahí, y no lo habría conseguido si no hubiera tenido todas estas oportunidades. Sigo pensando mucho en la prueba de pantalla para Marvel. Si la hubiera hecho cuatro años antes, no creo que la hubiera conseguido. Habría entrado en pánico, y creo que la experiencia que he tenido la suerte de tener me permitió mantener una verdadera calma", añadió.

Lewis Pullman en Thunderbolts | Cordon Press

Sobre cómo su familia lo ha influido en su carrera, el actor ha asegurado que siempre quiso dedicarse al arte ya que desde niño, todo lo que le rodeaba era eso: "Era muy ingenuo sobre lo que hacía mi padre de niño hasta el instituto. Luego empecé a sentir curiosidad y descubrí mi pasión. Él siempre me apoyó mucho, mi madre también. De niño hacía teatro, pero cuando terminé la universidad, empecé a pensar que tal vez podría dedicarme a esto, porque me lo estaba pasando genial y no quería parar. Ha sido un florecimiento increíble para mí, y siempre hemos sido una familia muy unida, pero es genial poder confiarle a mi padre ciertos temas o preguntas. Durante mucho tiempo pensé: 'Voy a hacer esto por mi cuenta' y fui muy terco, y estoy muy feliz de haber superado eso, sea lo que sea, porque ahora es un gran regalo poder compartir diferentes experiencias con mi papá y recibir consejos de él".

Sin embargo, al comienzo de su carrera ha reconocido que sintió "mucha presión por seguir su ejemplo" hasta que se dio cuenta que "que era imposible". "Sentí cierto alivio al saber que si tenía futuro en el cine, sería haciéndolo a mi manera y buscando mi propio camino. Eso me liberó mucho, al darme cuenta de que soy muy diferente a él en muchos aspectos. No tengo las mismas fortalezas que él, así que fue una gran oportunidad para mí cuando pensé: 'Vale, puedo encontrar mi propia voz y mi propio estilo', y me di permiso para hacerlo".