Generación nepo baby: Sunday Kidman, Blue Ivy, Manolo G. Vergara y otros hijos de famosos a tener en el radar

Blue Ivy Carter, la hija de Beyoncé y Jay-Z, de 13 años de edad, es posiblemente una de las hijas de celebridades más famosa del planeta, gracias sobre todo a las apariciones junto a su madre, como la que hicieron el pasado mes de diciembre en el intermedio de un partido de la NFL, presentando Cowboy Carter. Pero, también, por haber puesto voz a Kiara en la película Mufasa: El Rey León, la reciente precuela live-action de los míticos felinos de Disney+.

Beyoncé y su hija Blue Ivy en la premiere de Mufasa | Gtres

Como ella, son muchos los descendientes de famosos de Hollywood que, como si tuviesen sangre azul, están destinados a acaparar focos, a pisar alfombras rojas y a convertirse en las nuevas sensaciones de las redes sociales a medida que cumplen años, se hacen mayores y se interesan por estar en el candelero. Repasamos otros de los "nepo babies" aspirantes a reinar en la cultura popular de los próximos años.

Apple Martin

Parece que fuese ayer cuando nos sorprendíamos por que Gwyneth Paltrow y Chris Martin hubiesen llamado a su hija "manzana", pero lo cierto es que Apple Martin tiene ya 20 años. Y aunque todavía mantiene su cuenta de Instagram como privada, la joven, guapa y rubia como su madre, llamó la atención cuando acudió a un desfile de Chanel hace un par de años como invitada. El periodista Derek C. Blasberg escribió: "Karl Lagerfeld conoció a Apple Martin cuando ella tenía 4 años y le dijo que algún día sería una chica Chanel. ¡Hoy sucedió!". De momento, no la hemos visto emprender oficialmente su carrera como modelo y sigue estudiando en la universidad, pero ya ha hecho sus pinitos acaparando el protagonismo del baile de debutantes de París.

Manolo González Vergara

Aunque en nuestra mente el hijo de Sofía Vergara siempre será Manny de Modern Family, en realidad la actriz colombiana tiene un hijo de 33 años (lo tuvo con 19, por si no te cuadraban las cuentas) llamado Manolo González Vergara. Aunque ha hecho sus pinitos como actor en películas como White Rabbit o ¡Pisándonos los tacones!, ahora parece centrado en un negocio que tiene junto a su madre, una marca de comida latina precocinada, especializada en productos como empanadas o croquetas.

Rainey y Margaret Qualley

Las dos hijas de Andie MacDowell y Paul Qualley han decidido dedicarse a la interpretación y no con malos resultados, especialmente Margaret Qualley. A pesar de que no ha conseguido la nominación al Oscar por La Sustancia, su trabajo en dicha película ha sido muy aplaudido, así como en otros títulos, como Pobres Criaturas o las series Fosse/Verdon y La Asistenta.

Margaret Qualley y Andie MacDowell | Getty

Por su parte, su hermana Rainey, cuyo nombre artístico es Rainsford, es cantante y también actriz, habiendo aparecido, por ejemplo, en Mad Men. Últimamente la hemos visto mostrando belleza y embarazo en Instagram.

Sunday Kidman-Urban

Aunque solo tiene 16 años, la hija de Nicole Kidman y Keith Urban ya ha aparecido en sociedad en bastantes ocasiones e, incluso, realizó en octubre del año pasado su debut en las pasarelas como modelo de la firma Miu Miu en la Semana de la Moda de París. La chica todavía no tiene cuenta de Instagram, pero sí la atención mediática.

Nicole Kidman y su hija Sunday Rose | Getty

Carys Zeta y Dylan Michael Douglas

Catherine Zeta-Jones y Michael Douglas, ese matrimonio por el que nadie daba un duro a cuenta de la diferencia de edad y que resultó ser uno de los más duraderos y fuertes de Hollywood, tuvo dos hijos, Dylan y Carys, que han mostrado siempre con orgullo. Él es politólogo, afín al partido demócrata (en su última publicación en Instagram le vemos estrechando la mano a Biden), mientras que su hermana sí empieza a ser una celebridad como modelo (aunque ahora en su cuenta de Instagram aparece como Carys Douglas, en el pasado era nombrada como Carys Zeta). Sea como sea, Carys tiene 21 años, 230.000 seguidores y mucho por delante.

Sacha Schreiber

Sobre Sacha Schreiber se sabe poco, pero sus genes son tan potentes que está casi predestinado a ser famoso: sus padres son Naomi Watts y Liev Schreiber. Como intérprete solo tuvo un pequeño papel en el live-action de El libro de la selva, poniendo voz a uno de los lobitos, pero también ha hecho sus pinitos como modelo, como podemos ver en su Instagram. Tiene 17 años y apenas 4.000 seguidores, pero cuando se haga famoso ya sabrán que lo vieron aquí primero. También tiene una hermana un año menor, Kai Schreiber.

Maya Hawke

Quien sí ha alcanzado ya una gran popularidad es Maya Hawke, hija de Ethan Hawke y Uma Thurman, quienes se conocieron en el set de rodaje de Gattaca y se casaron al año siguiente. Maya es muy popular gracias a su papel de Robin en la serie Stranger Things, a la que se incorporó en la tercera temporada. También la hemos visto en Érase una vez en Hollywood, Revancha ya o Asteroid City, y puso la voz a Ansiedad en la versión original de Del Revés 2.

Uma Thurman y su hija Maya Hawke | Getty

Nico Parker

¿Recordáis a la hija de Pedro Pascal en la serie The Last of Us? Pues, en la realidad, es hija de otra actriz de serie de HBO: Thandiwe Newton de Westworld (y también del guionista Ol Parker). La niña en cuestión se llama Nico Parker, tiene ya 20 años y es más alta que su madre, tal y como se ha apreciado en alguna que otra alfombra roja que han pisado juntas. Nico también apareció en el live-action de Dumbo que hizo Tim Burton y en el de Cómo entrenar a tu dragón que veremos este año en pantalla.

Thandiwe Newton y su hija Nico Parker | Getty

