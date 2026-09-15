Lady Gaga "no se separa" de su bebé tras saber que ha sido madre en secreto: "Un sueño hecho realidad"

La artista Lady Gaga ha dado el paso más importante de su vida personal al convertirse en madre en absoluto secreto.

Tras concluir su gira mundial Mayhem Ball el pasado mes de abril, la superestrella desapareció prácticamente de la vida pública, reduciendo su actividad en redes sociales a la promoción de su marca Haus Labs.

Mientras los fans especulaban sobre una posible boda secreta con su prometido, Michael Polansky, o un simple descanso profesional, fuentes cercanas confirmaron al Daily Mail la verdadera razón de su alejamiento: "El bebé tiene unos pocos meses y ella ya es madre desde hace tiempo; simplemente mantuvo la noticia en secreto".

La artista ha permanecido la mayor parte del tiempo en su apartada propiedad del condado de Marin (al norte de California), protegida del acoso de los paparazzi por una estricta burbuja creada por su círculo íntimo.

Según reveló la revista PEOPLE, su entorno más cercano colaboró activamente para preservar su privacidad durante el proceso: "Siempre quiso ser madre. Era algo muy importante para ella".

Asimismo, la fuente explicó que la cantante "estaba lista para bajar el ritmo después de su gira" para volcarse por completo en su nueva faceta familiar.

Su entorno asegura que la maternidad ha transformado sus prioridades: "Está completamente inmersa en la preparación del nido y nunca ha sido tan feliz, porque ser madre era una meta muy importante para ella, incluso más que convertirse en una música de éxito. Para ella es un sueño hecho realidad; está en la gloria y disfruta cada momento al máximo".

La artista ha sido fotografiada recientemente bajando de un jet privado con su bebé en brazos y vistiendo de manera informal con el pequeño en un portabebés delantero.

"Nunca se separa del bebé, salvo cuando sale un momento para hacer algún recado. Está en la habitación del bebé todo el tiempo porque no quiere perderse ni un instante. Lo tiene en brazos constantemente porque quiere crear un vínculo con él", detalló la misma fuente.

Según las fuentes, el nacimiento ha fortalecido además su relación con Polansky, con quien se comprometió en 2024 tras años de noviazgo: "Además, está más enamorada de Michael que nunca. Él ha sido maravilloso, ha hecho todo lo posible para que ella sea feliz y se sienta segura. Siente que le tocó la lotería con él".

Sin embargo, el camino hacia la maternidad no estuvo exento de dificultades. Tal y como ha detallado The Blast, la cantante atravesó un proceso emocionalmente complejo descrito por su entorno como un camino lleno de "momentos de alegría y momentos de desesperación".

A los desafíos emocionales se sumaron sus problemas físicos, entre ellos la fibromialgia que padece desde hace años y las secuelas de la lesión de cadera por la que tuvo que pasar por quirófano en 2013, factores que convirtieron la gestación en "un camino difícil de recorrer físicamente".