Karateka, la película de Atresmedia Cine basada en la épica historia real de Sandra Sánchez, presenta su cartel oficial

Ya está disponible el poster oficial de Karateka, la nueva película de Aritz Moreno (Ventajas de viajar en tren), inspirada en la extraordinaria historia de Sandra Sánchez, la mujer que desafió todas las convenciones para convertirse en la mejor karateka de todos los tiempos. Un relato de perseverancia, amor y superación que viaja desde España hasta Japón y Taiwán para contar el camino que llevó a nuestra protagonista a conquistar el oro olímpico a los 39 años.

La película celebrará su estreno mundial el próximo 21 de septiembre en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián, donde participará en la Sección Velódromo, y será presentada por Andrea Ros, Patrick Criado y su director, Aritz Moreno, acompañados por Sandra Sánchez y Jesús del Moral, protagonistas reales de esta historia. Las entradas ya están a la venta. Karateka, producida por Atresmedia Cine y Sr. & Sra., llegará a los cines el próximo 30 de octubre de la mano de Warner Bros. Pictures Spain.

Más que una película sobre deporte, Karateka es una gran aventura humana. La historia de una mujer que decidió desafiar todos los límites cuando parecía demasiado tarde para hacerlo. Un relato en el que conviven la rivalidad con la amistad, el drama con el humor, la frustración con la tenacidad. Una historia de amor construida desde la admiración mutua y la búsqueda constante de la excelencia. Porque detrás de cada combate hay mucho más que una medalla: hay una manera de entender la vida.

Andrea Ros es la encargada de dar vida en la gran pantalla a Sandra Sánchez desde sus inicios humildes en Talavera de la Reina, hasta la consecución del oro olímpico en Tokio 2020. Patrick Criado interpreta a Jesús del Moral, su entrenador y quien se convertiría en su pareja sentimental, en una combinación única de amor, admiración y apoyo mutuo que trasciende lo deportivo y que acaba transformando sus vidas.

Bajo la mirada de Aritz Moreno, Karateka construye un universo visual poco habitual en el cine español, combinando la espectacularidad de la ejecución de los katas con una puesta en escena memorable. Las secuencias rodadas en Japón, la fuerza de los combates y una fotografía muy cuidada convierten la historia de Sandra Sánchez en una experiencia cinematográfica que trasciende el biopic deportivo tradicional.

Para interpretar a estos dos deportistas de élite, Andrea Ros y Patrick Criado se sometieron durante meses a una intensa preparación física y técnica, transformando por completo sus hábitos de vida. Todo el proceso estuvo acompañado muy de cerca por Sandra Sánchez y Jesús del Moral, que participaron activamente como asesores deportivos de la película, no solo en la preparación de los actores, sino también durante todo el desarrollo creativo para trasladar con autenticidad el universo, la filosofía y los valores del karate a la gran pantalla.

Junto a Andrea Ros y Patrick Criado, completan el reparto, los actores españoles Ernesto Alterio, Antonio Durán "Morris", Pablo Álvarez, Pilar Castro, Vicente Vergara, Edu Ferrés, Marta Pons y Chani Martín y los actores japoneses Mizuki Yoshida, Denden y Ayako Fujitani.

Karateka cuenta con guion de David B. Gil y Pablo Tobías Gavasa con la colaboración de Javier Gullón.

Con una combinación de emoción, humor, romance, aventura y espectaculares escenas de competición, Karateka demuestra que las grandes historias deportivas nunca hablan únicamente de deporte. Hablan de personas capaces de cambiar su destino, de relaciones que transforman una vida y de la búsqueda de un sueño que parecía imposible.

Karateka no habla de una campeona olímpica. Habla de todo lo que ocurre antes de convertirse en una leyenda.

En palabras de Aritz Moreno:

"Por fin puedo compartir la historia de la mejor karateka de todos los tiempos. Una historia de amor, amistad y aventuras.

Un BioEpic diseñado en lo visual y lo sonoro para disfrutar del imponente karate de Sandra a lo grande, en una sala de cine.

Ya queda poco. Tomad asiento. Smile and relax."

Sinopsis

Esta es la historia de Sandra Sánchez, una mujer que nunca dejó de creer y que desafió todas las convenciones. De ser descartada por el sistema a convertirse en la mejor karateka de todos los tiempos. Con la guía de Jesús del Moral, su entrenador y compañero de vida, Sandra emprendió un viaje imposible: conquistar el oro olímpico a los 39 años y redefinir el significado de la perseverancia en un deporte donde los más veteranos se retiran a los 30 años y que siempre habían dominado los japoneses. Un relato de amor, grandeza y lucha que trasciende el Karate para convertirse en leyenda.

Karateka es una producción de Atresmedia Cine, Sr.&Sra. y Karateka A.I.E, en coproducción con Wrong Men, Apaches Entertainment y Colosé Producciones. Con la participación de Atresmedia, Netflix, Crea SRG, Triodos Bank, Wallimage, BNP Pariba Fortis Film Finance, con la financiación del Instituto de la Cinematografía y las Artes Audiovisuales, Ayuntamiento de Madrid con el apoyo de la Diputación Foral de Bizkaia, Creative Europe Media. Distribuida por Warner Bros. Pictures Spain.

Atresmedia Cine, motor del cine español

ATRESMEDIA CINE lleva 25 años siendo uno de los principales motores de la industria cinematográfica española. La productora del grupo ATRESMEDIA nació con el objetivo de fomentar el cine español en la gran pantalla, utilizando al máximo el potencial de ATRESMEDIA, con sus canales de televisión y cadenas de radio, como vías de comunicación.

Las películas de ATRESMEDIA CINE abarcan una gran diversidad de géneros cinematográficos y de públicos, firmadas tanto por profesionales consolidados como por grandes promesas del sector. En su filmografía se encuentran éxitos de crítica y espectadores como La isla mínima, El reino, Vicky Cristina Barcelona, 3 metros sobre el cielo, Casa en llamas, las sagas Torrente y Padre no hay más que uno, y éxitos internacionales como El cuerpo y Contratiempo de Oriol Paulo. En su palmarés cuenta con cincuenta premios Goya, entre ellos dos premios a la mejor película para La isla mínima y La infiltrada, y la nominación al Oscar a la mejor película de animación para Klaus. ATRESMEDIA CINE también apuesta por el circuito de festivales como socio mediático del Festival de Málaga desde su inicio.

ATRESMEDIA CINE lidera desde hace años la taquilla del cine español. En 2025 ha sumado más de 3,5 millones de espectadores en salas de cine y ha logrado números 1 de taquilla con títulos como Padre no hay más que uno 5 de Santiago Segura, la película española más taquillera del año con más de 2 millones de espectadores, Sin cobertura de Mar Olid y Siempre es invierno de David Trueba. Entre sus éxitos recientes también se incluyen Mikaela de Daniel Calparsoro y Un funeral de locos de Manuel Gómez Pereira.

La productora cinematográfica de ATRESMEDIA continúa reforzando su labor creativa y de producción con nuevos proyectos. Entre sus estrenos de este año se encuentran Abuela tremenda de Ana Vázquez, La Fiera de Salvador Calvo, Torrente Presidente de Santiago Segura, el mayor éxito de taquilla del cine español en una década con más de 3,5 millones de espectadores, La familia Benetón +2 de Joaquín Mazón, Cada día nace un listo de Arantxa Echevarría, Todos los colores de Beatriz de Silva, Viaje al país de los blancos de Dani Sancho, Haciendo amigos de David Marqués, Tres de más de Mar Olid, A fuego de Estel Díaz, La bola negra de Javier Calvo y Javier Ambrossi, ganadora del premio a la Mejor Dirección en el Festival de Cannes, Las ciegas hormigas de Igor Legarreta, Karateka de Aritz Moreno y El mal padre de Roberto Bueso. También seguirá ejerciendo el papel del motor del cine español participando en más de diez rodajes a lo largo de 2026.