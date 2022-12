Kate Winslet confiesa su momento más horrible y escatológico encima de una escenario

Kate Winslet es una de las actrices más queridas por la audiencia. Ya sea por los personajes afables, algo ingenuos y simpáticos que encarna frente a las cámaras o por su constante involucración en proyectos sociales y actos de generosidad inesperados.

Se dio a conocer mundialmente como la bella Rose de 'Titanic' y año tras año ha seguido conquistando a todos. Hoy en día, por su cercanía y naturalidad es un ejemplo a seguir para todos los jóvenes que quieren dedicarse a la industria del cine.

Kate Winslet tras llevarse el Emmy por 'Mare of Easttown' | Getty

En su última intervención pública en el 'Show de Graham Norton' la actriz, que participará en la secuela de 'Avatar', 'El sentido del agua', confesaba su momento más embarazoso en un escenario.

Una joven Kate de 18 años hacía sus pinitos en el mundo del teatro en una obra llamada 'What the Butler Saw'. El guion requería que ella se desnudase durante una cita médica.

Tras muchos ensayos y en una de las representaciones de la obra, ocurrió el incidente "horrible" que a día de hoy le sigue sonrojando: casi se caga encima del escenario.

La actriz recordaba entre risas lo que le pasó por la cabeza momentos antes del desastre inminente: "Está pasando, está pasando. Me voy a hacer caca en una sábana blanca, desnuda en el escenario".

Una insoportable necesidad de ir al baño que no se aplacaba ni rodeada de público. Kate Winslet estaba en un escenario circular y en él resultaba imposible escapar de la atenta mirada de la audiencia.

La actriz de 'Olvídate de mí' se recompuso como pudo y continuó con su papel, una muestra sin duda de agallas. "Estaba totalmente convencida de que me había cagado encima", explicaba durante el show.

Es más, su desesperación era tal que "pensaba que en cuanto me moviese se iban a ver las heces". En un momento en que los focos no estaban puestos en ella, comprobó su atuendo y vio aliviada que la sábana estaba limpia.

Dispuesta a concluir su anécota, Kate Winslet lanzaba un "señoras y señores" a un público que no podía contener la risa: "No me había hecho caca, pero en cuanto llegué a mi camerino y entré en el baño... Explosión".

El público y el presentador estallaron a carcajadas y esta anécdota seguramente pasará a la historia como una de las más divertidasy también embarazosas.

