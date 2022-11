El inesperado gesto de Kate Winslet que ha salvado la vida a una niña con parálisis cerebral

Kate Winslet nos robó el corazón en 1998 encarnando a la elegante Rose en 'Titanic', y, desde entonces, no ha dejado de demostrar que merece el amor incondicional de sus seguidores.

La ganadora del Oscar y protagonista de títulos como 'Mare of Easttown' y 'Eternal Sunshine of the Spotless Mind' mostró su lado más generoso con una familia de Escocia que no podía permitirse seguir manteniendo con vida a su hija de 12 años.

Con la llegada del invierno y el estado de crisis mundial en el que nos encontramos, cada vez más familias están teniendo dificultades para afrontar los gastos de consumo eléctrico.

No es sorpresa para nadie, viendo los precios de la factura de la luz, que este invierno tengamos que reducir el gasto eléctrico, pero algo muy distinto es cuando la vida de tu hija depende de ello.

Ese es el caso de Carolynne Hunter, una niña de 12 años con parálisis cerebral que vive conectada a una máquina, lo que supone para sus padres una factura anual de 10.000 libras, unos 11.400 euros, precio que se podría doblar este invierno debido a la situación global de crisis.

La madre de Carolynne, desesperada, decidió pedir ayuda públicamente ya que le resultaba imposible hacer frente a ese gasto.

Tras ser entrevistada para la BBC lo último que se esperaba la madre de la pequeña era una llamada de teléfono de un personaje famoso, y menos aún de la mismísima Kate Winslet, quien se ofrecía a pagar todos los gastos del mantenimiento de la pequeña Carolynn durante el invierno.

La actriz, madre de tres niños, sabe lo que es desear lo mejor para sus hijos y no lo dudó dos veces a la hora de tomar la decisión de ofrecer su ayuda económica, valorada en unos 19.400 euros, a unos padres desesperados.

No es la primera vez que la vemos al pie del cañón participando en iniciativas sociales que buscan ayudar a los demás: la actriz es, además, fundadora de Golden Hat Foundation, que ayuda a personas con autismo, y ha colaborado con un sinfín de organizaciones como PETA, contra el maltrato animal, o la Fundación Elton John contra el SIDA.

...

Seguro que te interesa:

"Soy la ganadora": La emoción de Kate Winslet al llevarse el Emmy por 'Mare of Easttown'