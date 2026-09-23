Kaia Gerber, devastada tras la muerte de su hermano Presley y "mejor amigo": "No sabe cómo va a seguir adelante sin él"

La familia de Cindy Carwford, y especialmente su hija Kaia Gerber, atraviesa uno de los momentos más duros de su vida tras la trágica pérdida de Presley Gerber, quien falleció el pasado domingo 20 de septiembre a los 27 años en un centro de rehabilitación de Santa Mónica a causa de una aparente sobredosis.

La modelo de 25 años está sufriendo profundamente la pérdida de su hermano: "Kaia y Presley estaban increíblemente unidos", reveló en exclusiva una fuente cercana a Page Six, añadiendo que "no sabe cómo va a seguir adelante sin él".

"Eran mucho más que hermanos. Ella está desconsolada. Eran como mejores amigos", explicaba la fuente. Y es que tan estrecho era su vínculo que Presley llegó a tatuarse el nombre de su hermana menor en el brazo en 2018.

Kaia Gerber y Presley Gerber | Cordon Press

Su propia madre hablaba con orgullo de esta relación meses antes en la revista People tras una sesión de fotos familiar: "Creo que nada enorgullece más a un padre que ver a sus hijos llevarse bien y quererse. Quiero decir, obviamente, ya nos habíamos hecho fotos familiares antes, pero estar en una sesión de fotos de verdad...[...] Para empezar, pudimos pasar un día con nuestros hijos, lo cual nos encanta. Pero fue algo muy especial".

Fuentes internas informaron también a Page Six que Cindy Crawford se encuentra "devastada" e "inconsolable": "Estaban muy unidos".

"Lo que viste en internet y en la prensa no era solo por eso. Eran una familia muy unida y Kaia y Presley eran más que hermanos. Cindy debe estar destrozada". La misma fuente añadió: "Esta es la peor pesadilla de cualquier padre, y la familia todavía está tratando de asimilar todo lo que sucedió".

Presley había ingresado el mismo fin de semana de su fallecimiento en la lujosa residencia de rehabilitación Resolutions Living, valorada en 7,7 millones de dólares. Según reveló otra fuente al medio, el joven "parecía extraño" y "no parecía él mismo" en las semanas previas a su muerte.

Rande Gerber, Kaia Gerber, Presley Gerber y Cindy Crawford | Cordon Press

A lo largo de los últimos años, el hijo mayor de la familia había hablado abiertamente de su lucha contra la depresión y su adicción a los opioides, además de haber afrontado problemas legales en 2018.

Durante todo este proceso, el respaldo de sus padres fue absoluto: "Cindy estaba muy involucrada en todo lo relacionado con la infancia de Kaia y Presley. Nunca se perdía un evento escolar y estaba al tanto de todo lo que les sucedía a sus hijos. Estoy segura de que Cindy se aseguraría de que su hijo fuera al mejor centro de rehabilitación. Era esa clase de madre. Estaba muy involucrada en todo lo relacionado con ellos".