Justin Baldoni prepara una contrademanda para Blake Lively que "sorprenderá a todo el mundo"

Hace una semana que estalló la polémica entre los protagonistas de Romper el círculo. Blake Lively demandó a Justin Baldoni por acoso sexual además de asegurar que organizó una campaña de desprestigio contra la actriz para destruir su reputación.

El detonante habría sido la deplorable actitud del también director de la cinta durante el rodaje, sobre la cual decidieron reunirse varios miembros de la producción para abordar su comportamiento. Un hecho que no habría perdonado Baldoni y por el que emprendió una cruzada en la sombra contra la mujer de Ryan Reynolds.

Blake Lively y Justin Baldoni en It Ends With Us | Gtres

A lo largo de los días se ha ido conociendo que la estrella tendría planeado tomar más medidas y que la denuncia contra su compañero es solo la punta del iceberg. Ahora bien, el actor no se va a quedar de brazos cruzados.

Tal y como es habitual en estos casos legales, el abogado del cineasta ha anunciado que están preparando presentar una contrademanda en respuesta a estas acusaciones. Daily Mail informa que Baldoni, junto con su socio y director ejecutivo de Wayfarer Studios, Jamey Heath, y las publicistas nombrados en la denuncia de Lively van a defenderse del informe presentado por los representante de Lively.

Justin Baldoni | Getty Images

Así, los puntos en los que se basan serán los siguientes, según recoge Deadline:

El equipo de relaciones públicas de Vision de Lively, dirigido por la jefa de la compañía, Leslie Sloane, fue responsable de las difamaciones contra Baldoni, no al revés, como se afirma en su presentación legal.

Los mensajes de WhatsApp del equipo de Baldoni han sido presentados fuera de contexto de una manera que altera su significado.

El propio publicista de Lively difundió historias que presentaban a Baldoni en una mala posición ante las organizaciones de noticias.

La medida legal de Lively tiene como objetivo reconstruir su imagen pública después de haber recibido mala prensa durante la campaña promocional de la película.

"No voy a hablar de cuándo o cuántas demandas vamos a presentar, pero cuando presentemos nuestra primera demanda, va a sorprender a todos los que han sido manipulados para creer en una narrativa demostrablemente falsa", ha señalado el abogado de Baldoni. "Estará respaldada por evidencia real y contará la verdadera historia. En más de 30 años de práctica, nunca he visto este nivel de comportamiento poco ético alimentado intencionalmente a través de la manipulación de los medios. Me recuerda a lo que NBC intentó hacerles a Megyn Kelly y Gabrielle Union y todos sabemos cómo terminó eso. Estén atentos", añadió.

Por su parte, la representante de Lively, Leslie Sloane, se ha defendido diciendo que "está claro que el Sr. Baldoni y sus asociados de Wayfarer están sugiriendo que yo originé historias de prensa sobre quejas de recursos humanos en el set, lo cual es falso".