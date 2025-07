Johnny Depp habla del maltrato físico y psicológico que sufrió con su madre: "La violencia era constante"

Después de años de turbulencias personales y profesionales, Johnny Depp parece estar encontrando de nuevo su equilibrio. Tras el mediático juicio con Amber Heard, el actor ha tardado unos años en hablar con mayor libertad y recientemente lo ha hecho sobre las traiciones que sufrió por parte de amigos cercanos en el proceso legal.

Pero ahora se ha sincerado más sobre otro de los temas que salieron a la luz en el juicio: su infancia marcada por el abuso físico y psicológico a manos de su madre.

El actor ha recordado el tormento que vivió con su madre, Betty Sue Palmer, fallecida en 2016 a los 81 años. Según relata, la violencia que sufrió fue constante y brutal: "Ella me pegaba con un puto palo, un puto zapato, un cenicero, un teléfono... daba igual, tío". A pesar de todo, añade: "Pero le doy las gracias por eso".

"Porque me enseñó cómo no criar a mis hijos. Solo haz exactamente lo contrario de lo que hizo ella", cuenta sincero a The Telegraph.

Depp es padre de Lily-Rose (26) y Jack (23), fruto de su relación con la cantante y actriz Vanessa Paradis. Durante su testimonio en el juicio de 2022, ya había hablado del entorno familiar en el que creció: "En nuestra casa nunca hubo ningún tipo de seguridad ni protección, lo único que podías hacer era mantenerte fuera de la línea de fuego".

Johnny Depp en el juicio | Gtres

El actor describía entonces a su madre como una figura impredecible y profundamente cruel: "Tenía la capacidad de ser tan cruel como se propusiera".

"Violencia física, abuso físico. Era constante. Todos estábamos un poco en estado de shock. Ella pasaba a tu lado y te protegías porque no sabías qué iba a pasar", recordaba sobre los episodios de maltrato, aunque "el abuso verbal, el abuso psicológico, era casi peor que las palizas".

Ahora Johnny Depp asegura estar reconstruyendo su vida y dejando atrás los peores momentos.