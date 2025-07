Michael Douglas revela que no tiene "ninguna intención" de volver a actuar: "No quería ser de los que caen muerto en el set"

Michael Douglas, uno de los nombres más emblemáticos de la industria cinematográfica, ha revelado por qué lleva sin actuar desde 2022 y por qué, a sus 80 años, ha decidido hacer un parón en su carrera... que quizás sea permanente.

Sus últimos proyectos incluyen la película Ant‑Man and the Wasp: Quantumania (2023), donde volvió a interpretar a Hank Pym, y la miniserie Franklin de Apple TV+, en la que encarnó a Benjamin Franklin.

Ambas grabadas en 2022, mismo año en que también participó en Looking Through Water, una película independiente junto a su hijo Cameron.

Cameron Douglas y Michael Douglas | Getty

Sin embargo la leyenda de Hollywood ha puesto en pausa su carrera y ha frenado el ritmo: "No he trabajado desde 2022 a propósito porque me di cuenta de que tenía que parar", contaba el actor en el Festival Internacional de Cine de Karlov Vary.

"Había trabajado muy duro durante casi 60 años y no quería ser una de esas personas que caen muertas en el set", explicaba el actor de Instinto básico.

Aun así, dejó claro que no descarta por completo volver a actuar: "No tengo ninguna intención real de volver. Digo que no estoy jubilado porque si surgiera algo especial, volvería".

Michael Douglas y Catherine Zeta-Jones | Getty

"Pero por lo demás, soy bastantefeliz simplemente viendo trabajar a mi esposa", decía Douglas sobre Catherine Zeta-Jones, con quien lleva casado 24 años.

"Con el ánimo de mantener un buen matrimonio estoy feliz de tomar el papel de la 'esposa'", bromeaba el actor. "Me alegra que Catherine pueda ir a trabajar, y esté muy ocupada".

Antes de esta etapa de descanso, hubo otra que le obligó a apartarse de las cámaras en 2010 debido a un cáncer de garganta: "El cáncer en etapa 4 no es para nada fácil, pero no hay muchas opciones, ¿verdad?", ha recordado.

"Tuve suerte con la atención médica y pude seguir trabajando. Pudimos manejarlo con radioterapia y quimioterapia, porque de lo contrario, la cirugía me habría impedido hablar, además de tener que extirparme parte de la mandíbula, lo que habría sido una limitación como actor", relata Michael.

Douglas se mantiene activo desarrollando un pequeño proyecto independiente para el que está "intentando conseguir un buen guion", decía, pero de momento se limita a acompañar a su mujer, Catherine Zeta-Jones, en sus compromisos laborales.