Justin Baldoni le preguntó supuestamente a Blake Lively si ella y Ryan Reynolds "llegaban al orgasmo juntos"

Blake Lively y Justin Baldoni continúan en una encarnizada batalla legal desde la presentación de una demanda en la que la actriz acusa al actor y director de comportamiento inapropiado durante el rodaje de It Ends With Us. Ahora, en una enmienda a su denuncia presentada el martes, Lively ha incluido varias acusaciones de acoso sexual contra Baldoni, alegando que hizo preguntas intrusivas sobre su vida íntima con Ryan Reynolds y que intentó presionarla para realizar escenas sexuales no acordadas.

Blake Lively se sintió ofendida cuando Justin Baldoni supuestamente le hizo una "pregunta intrusiva" sobre su vida sexual con su marido, Ryan Reynolds, mientras filmaban la película. Blake alega que el director intentó obligarla a "tener un orgasmo" frente a la cámara durante una escena.

Ambos discutieron eliminar la escena, y este último "estuvo de acuerdo", según la denuncia. Sin embargo, posteriormente, Baldoni supuestamente hizo "un último intento de mantener una en la que la pareja alcanza el orgasmo juntos".

Blake Lively y Justin Baldoni en It End's With Us | Cordon Press

Baldoni supuestamente le dijo a su compañera de reparto que era "importante para él" mantener esa escena porque "él y su mujer llegan al clímax simultáneamente durante las relaciones sexuales".

"El señor Baldoni entonces preguntó de manera intrusiva a la señora Lively si ella y su esposo alcanzaban el clímax juntos durante el acto, lo cual la señora Lively consideró una invasión de su intimidad y se negó a hablarlo", alega la denuncia.

La demanda de Lively incluye otros ejemplos de presunto acoso sexual durante la producción de la película y, en la nueva presentación legal, Lively afirma que "no fue la única" en sentirse incómoda en el set, señalando que "múltiples" mujeres también expresaron preocupaciones.

Blake Lively e Isabela Ferrer | Cordon Press

Aunque la actriz no menciona nombres, en su demanda también aporta la acusación de que Baldoni mantuvo una conversación inapropiada con Isabela Ferrer, quien interpreta a la versión joven de Lily, y su compañero de reparto, Alex Neustaedter, después de que rodaran una escena de pérdida de virginidad.

"La señora Lively fue informada de que cuando se rodó esta escena, después de que el señor Baldoni dijera 'corten', se acercó a los actores y dijo: 'Sé que no debería decir esto, pero... eso ha sido hot', e insinuó: '¿lo habéis practicado antes?'", apunta.

El caso continúa sacando a la luz más y más detalles de las dos partes, aunque no se verán las caras en los tribunales hasta marzo de 2026.