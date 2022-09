Julia Roberts asegura que George Clooney y su familia la salvó de la "soledad y desesperación"

George Clooney y Julia Roberts vuelven a coincidir en la gran pantalla tras 'Ocean's Eleven' y 'Money Monster' en la comedia romántica 'Viaje al Paraíso' que se estrena el próximo 9 de septiembre en cines.

Los oscarizados actores se ponen en la piel de una expareja a la que no le queda más remedio que unir sus fuerzas para impedir que su hija, perdidamente enamorada de su pareja, cometa el mismo error que ellos.

'Viaje al Paraíso' está dirigida por Ol Parker, responsable de 'Mamma Mia! Una y otra vez' y guionista de las dos entregas de El exótico Hotel Marigold.

Julia Roberts y George Clooney en 'Viaje al Paraíso' | Universal

La cinta se rodó en Australia durante la pandemia donde Julia Roberts estuvo separada de su marido y sus hijos. En cambio, George Clooney estuvo acompañado en todo momento por su familia, su mujer Amal y sus gemelos.

Ahora, en una entrevista al 'New York Times' Julia ha revelado que fue una salvación para ella la compañía de George y su familia. "Comenzamos en la isla de Hamilton, con todas estas aves salvajes, y Julia tenía la casa justo debajo de Amal, yo y los niños", explica Clooney.

Julia Roberts, George y Amal Clooney | Cordon Press

"Salía temprano en la mañana y decía, 'Caa-caa', y Julia salía y decía, 'Caa-caa'. Y luego le llevábamos una taza de café. Era la tía Juju para mis hijos"., sigue diciendo.

Para luego añadir Roberts: "Los Clooney me salvaron de la completa soledad y desesperación. Estábamos en una burbuja, y es el máximo tiempo que he estado lejos de mi familia. No creo que haya pasado tanto tiempo sola desde que tenía 25 años".

