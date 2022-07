Julia Roberts saca su lado más pasional para demostrar su amor a su marido: "No puedo parar de besarte"

Julia Roberts es una leyenda del cine de los últimos 30 años. Con películas como 'Pretty Woman' o 'Nottin Hill', ya se confirmó en los 90 como una de las actrices más cotizadas del momento.

Y ya desde aquellos años se vio acompañada por el que pasó a ser su marido en 2002, el fotógrafo Danny Moder. Se conocieron en 2001, durante el rodaje de 'El Mexicano', y un año después se casaban, después de una larga temporada de relaciones y matrimonios infructuosos para Roberts, entre los que destaca el que tuvo con el también actor Kiefer Sutherland.

Pero fue con Danny Moder con quien encontró el amor y la estabilidad, y así lo siguen reafirmando dos décadas después. Con una foto que recuerda a aquella época, Julia Roberts ha felicitado el aniversario a su marido en Instagram: "VEINTE. No puedo parar de sonreír. No puedo parar de besarte".

La actriz no deja de mostrar su amor por su esposo en su cuenta oficial, donde ya compartió su tierna felicitación por su cumpleaños a Moder, con una foto de él sujetando una tabla de surf en la playa: "Feliz todo. Tú haces que mi mundo de vueltas".

En su momento, la actriz de 'Come, reza, ama' habló con Gwyneth Paltrow de esta longeva relación, en el podcast de Goop: "Conocer a Danny fue un terremoto. Y casarme con él fue el primer momento de 'mi vida ya no será la misma', en la manera más increíble e indescriptible".

"A día de hoy, en este minuto, es mi ser humano favorito. Para mi lo que él tenga que decir o su punto de vista vale más que el de ninguna otra persona. Tenemos mucha suerte en ese sentido. Nos gustamos mucho, pero mucho, el uno al otro, y disfrutamos de nuestra compañía juntos".

Julia Roberts con su marido Danny Moder | Getty

A lo largo de estos 20 años, el matrimonio ha tenido tres hijos: los mellizos Hazel y Phinnaeus, de 17 años, y Henry, de 14. La pareja siempre ha sido muy reservada respecto a ellos, pero ahora que van pasando su adolescencia y se acercan a la mayoría de edad, no tienen problema en acudir junto a ellos a galas o eventos públicos, y Julia también presume de hijos en sus redes sociales.

El regreso de Julia Roberts a la comedia romántica

Durante toda la relación que le ha unido con Danny Modder, la actriz ha vivido distintos momentos en su carrera, ya que se conocieron y se casaron en el apogeo de la misma.

Entonces a Julia Roberts le caracterizaban las comedias románticas como género fetiche, y algunos de los títulos que la dieron a conocer pertenecen a esa categoría. Pero después, pasó una época en la dejó de lado este tipo de películas, con excepciones como 'Historias de San Valentín'.

Hasta este año, en el que volverá a las romcoms con 'Ticket to Paradise', con el que fuera otro habitual del género, George Clooney. Con motivo de esta película, que se estrenará en otoño, dio una entrevista a The New York Times en la que contaba lo que le alejó de las comedias románticas: "Si hubiera pensado que algo era lo suficientemente bueno, lo habría hecho". Puedes ver sus declaraciones entonces en el vídeo de arriba.

"Pero también tuve tres hijos en los últimos 18 años. Eso sube el listón aún más porque entonces no solo pienso en si el proyecto será bueno, también pienso en cuadrar los horarios de trabajo con mi esposo, el de la escuela de los niños y las vacaciones de verano", añadía la actriz.

