Johnny Depp tiene celos de James Franco por Amber Heard en el loco tráiler de la película sobre su juicio

Quién no corre vuela. Apenas han pasado cuatro meses desde que se diera a conocer la resolución del veredicto por el juicio de difamación entre Johnny Depp y Amber Heard, y ya tenemos una película en camino. 'Hot Take: The Depp/Heard Trial' es una producción de Tubi, un plataforma de video gratuita, que mostrará el arduo y sensacionalista proceso judicial en el que se vieron involucradas las estrellas de Hollywood a través de un largometraje.

Las primeras imágenes muestran la indiferencia de Depp en la sala del tribunal, la referencia a James Franco en la lista de testigos de Heard o el intenso escrutinio que sintió Heard en redes sociales: "Es el primer día del juicio por difamación de Depp contra Heard, aunque los fans están mostrando su apoyo a ambos lados, claramente hay un favorito aquí", comenta la voz en off de un reportero en el tráiler, haciendo alusión a los seguidores del actor que incluso llegaron a acampar fuera de la sala del tribunal viniendo desde diferentes partes del mundo.

Los intérpretes que se ponen en la piel de los protagonista son, por un lado Mark Hapka como Depp, luciendo su característica perilla, gafas de sol y su pelo sujeto por una cola de caballo. Por el otro lado, Megan Davis como Heard quién imita los discutidos atuendos de la actriz en su paso por el tribunal. El resto del elenco se compone por Melissa Marty como la abogada de Depp, Camille Vasquez, y Mary Carrig como la abogada de Heard, Elaine Bredehoft. El estreno de la película esta previsto para este 30 de septiembre.

Juicio de Johnny Depp y Amber Heard | Gtres

La resolución del proceso judicial de Johnny Depp y Amber Heard

Tras seis semanas a principios de junio, el jurado determinó que Amber Heard difamó de manera consciente a su expareja tras la publicación de una entrevista en el 'Washington Post' en 2018 donde se identificaba a sí misma como una figura pública que sufría abuso doméstico. Finalmente, el jurado le exigió que compensará a Depp con 10 millones de dólares por daños y perjuicios y con 350.000 dólares por daños punitivos.

Por su parte, Depp fue condenado a pagar 2 millones de dólares debido a una declaración realizada por su abogado, Adam Waldman, en la que acusaba a Heard de haber fabricado un "bulo". A pesar de la conclusión judicial el equipo de abogados de Heard decidió apelar el veredicto después de que se denegara una moción para anular el proceso.

Amber Heard y Johnny Depp en el juicio | Gtres

"Creemos que el tribunal cometió errores que impidieron un veredicto justo y equitativo de conformidad con la Primera Enmienda", dijo un portavoz de Heard en un comunicado para los medios. "Si bien nos damos cuenta de que la presentación de hoy encenderá las hogueras de Twitter, hay pasos que debemos tomar para garantizar tanto la equidad como la justicia".

Por su parte el intérprete acaba de realizar también su apelación en su defensa. "Heard continúa insistiendo en litigar este asunto, y nosotros debemos proteger el interés de nuestro cliente", explicó Camille Vasquez, abogada de Depp. "Es un procedimiento legal bastante estándar. Tenemos la esperanza de que el tribunal confirme el veredicto, que creemos que fue el correcto y permitirá que ambas partes sigan adelante".

