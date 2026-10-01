El padre de Chad Lowe y Rob Lowe publica un emotivo homenaje a su nieta Fiona tras su muerte a los 13 años

La trágica pérdida de Fiona Hepler Lowe, la hija de 13 años del actor Chad Lowe y la productora Kim Painter, sigue generando muestras de dolor y apoyo en el entorno cercano de la familia.

Tras el anuncio oficial de su fallecimiento, Chuck Lowe, padre de los reconocidos actores Rob Lowe y Chad Lowe, ha querido rendir su propio homenaje a su nieta, compartiendo este 30 de septiembre una emotiva fotografía en su cuenta de Instagram, en la que se puede ver a Fiona sonriente mientras disfrutaba nadando en una piscina.

Acompañando a la imagen, Chuck escribió unas breves y sentidas palabras de despedida: "Descansa en paz, dulce Fiona".

El homenaje de su abuelo llega poco después de que Chad y Kim confirmaran su fallecimiento mediante un comunicado compartido el 29 de septiembre a la revista PEOPLE.

En dicho comunicado, en el que no se confirmó la causa oficial de la muerte de la joven, la familia hizo un llamamiento a la privacidad y también a la concienciación sobre la salud mental.

Ante la tragedia, numerosas personalidades de Hollywood han querido arropar públicamente a los Lowe. Cary Elwes, actor de La princesa prometida, dejó un comentario de apoyo en la última publicación de Instagram de Chad: "Nos duele mucho lo que os ha pasado. Pensamos en vosotros y rezamos por vosotros. Siempre".

Por su parte, la actriz Marlee Matlin, amiga de la infancia del matrimonio, publicó a través de su perfil de X un mensaje para la familia: "Tengo el corazón destrozado. Vuela alto, Fiona Lowe. Os quiero, Chad y Kim".