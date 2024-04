Johnny Depp asegura no estar "ni remotamente cerca de ser normal" en su sincera reflexión sobre la fama en Hollywood

Johnny Depp vuelve a protagonizar titulares, aunque esta vez por nada relacionado con polémicas sobre Amber Heard, problemas de salud, o con acusaciones como la que le hicieron recientemente sobre su presunto mal comportamiento con una actriz.

El actor estrenó durante la edición de Cannes de 2023 Jeanne du Barry, su vuelta a los cines, y ahora esta película la está presentando en Reino Unido. Durante su promoción, Depp ha reaparecido sonriente, llamando la atención su cambio físico y cuidado aspecto, pues hace un año la realidad es que su salud preocupaba.

Johnny Depp en Jeanne du Barry | Notorius Pictures

Con motivo del estreno de la cinta de Maïwenn, el intérprete ha concedido una entrevista para Metro en la que ha reflexionado sobre el peso de la fama en Hollywood y cómo le afectó a él cuando, siendo tan joven, era reconocido mundialmente.

Y es que, además de eso, según ha dicho el propio Depp, tiene una personalidad extraña que chocó con este mundo.

Johnny Depp en Cannes | Reuters

"He tenido mucha suerte y no me puedo quejar de nada. Nada de eso. No lo haré", sostuvo, añadiendo que la fama provoca cosas raras cuando "te golpea". "No puedes ir a ningún lado sin que la gente te mire. Y esa es una forma muy interesante de crecer. Pero después de 38 años de algo así...", continuó.

"Lo que es realmente una locura es esperar que alguien que haya vivido en ese tipo de situación sea remotamente cercano a lo normal", afirmó. "Ahora bien, para empeorar las cosas, antes de eso yo no era normal. Así que tuve que adaptar mi mundo a la forma en que tengo que vivir. ¿Cómo vivo? Vivo detrás de las ventanas. Vivo detrás de las ventanillas de los coches, de los trenes, de los aviones, de las habitaciones de hotel... ¡Malditas ventanas!", expresó el actor que lo cierto es que siempre ha destacado por su extravagante estilo y forma de vida.

Johnny Depp asomado por la ventanilla de un coche | Getty Images

Ahora, a sus 60 años, vuelve al cine renovado aunque no sin sorpresa ya que indicó que le pareció raro que no quisieran contar con un actor francés para el papel de Luis XV.

Eso sí, si finalmente se confirma que vuelve al ruedo, no lo hará para las grandes productoras de Hollywood, las cuales le "tiraron a la basura".

"Son desechables y se dan cuenta. Contables glorificados que tienen la capacidad de pulsar un botón y hacer películas de estudio, gastando un montón de dinero. Los presupuestos son ridículos para estas películas como alguna comedia romántica con dos personajes muy populares. La gente, la gente real, está harta de esto", afirmó.