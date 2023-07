¿Qué pasa con Johnny Depp? Problemas de salud y supuesto abuso de alcohol marcan la errática gira de su banda

Johnny Depp regresó por la puerta grande y después de recibir una larga ovación en el Festival de Cannes donde presentó su vuelta a la gran pantalla con la película, 'Jeanne du Barry', Depp anunció su vuelta a los escenarios con su banda musical 'Hollywood Vampires'.

Sin embargo, en mayo de 2023 el artista sufrió una dolorosa lesión de tobillo por la que la banda se vio obligada a cancelar y reprogramar varias fechas de su gira por Europa. Semanas después, 'Hollywood Vampires' decidió retomar el tour mientras el actor se recuperaba. Aun así, Depp quiso acompañar a su banda en sus viajes y fue fotografiado con una bota médica y con muletas saliendo de su hotel en Manchester.

Aunque parece que Depp ya está recuperado de dicha lesión, 'Hollywood Vampires' ha cancelado su concierto en Budapest a última hora cuando todos los fans ya se encontraban dentro del recinto musical. La banda compartió una publicación en Instagram confirmando la cancelación debido a "circunstancias imprevistas". Desde entonces, la preocupación de los fans por el estado de salud y psicológico de Depp ha comenzado a surgir.

Johnny Depp con su banda 'Hollywood Vampires' | Gtres

"Todo estaba preparado, el escenario estaba listo, el equipo de fondo también estaba listo para el concierto. Ni siquiera se me ocurrió que podría haber un problema, especialmente porque los miembros de la banda también hicieron el trabajo", ha compartido una fuente con el periódico húngaro Blikk. "La prueba de sonido fue programada para la tarde. Nadie ni siquiera pensó en el hecho de que Johnny Depp no ​​participó en ello, un compañero también instaló su micrófono, pero esto no es inusual para tales estrellas".

"Escuchamos que Depp se había pasado mucho de fiesta y ni siquiera podía salir del hotel. También escuchamos que, efectivamente, llamaron a un médico para ver si había algo más malo que simplemente estuviera empujando a la estrella del rock demasiado lejos", ha añadido.

Un usuario de Twitter también ha compartido una fotografía del actor sosteniendo unvaso de cerveza en la mano. "Aquí está Johnny Depp bebiendo una hora antes de cancelar su concierto debido a 'circunstancias imprevistas'. Probablemente se desmayó de nuevo", ha escrito el usuario, haciendo referencia a la época con Amber Heard que se destapó en su juiciopor difamación donde la actriz le fotografiaba desmayado en lugares varios por la bebida. "Antes de que vinieran a por mí, el fotógrafo lo confirmó. Afirman que 'se enfermó en el hotel' a pesar de que estaba bebiendo justo antes de la supuesta enfermedad".

Tan solo dos días después del incidente, el grupo tenía programado un concierto en Eslovaquia que finalmente también ha sido cancelado aunque la banda ha alegado que, en este caso, se debe a razones de seguridad. "Al llegar hoy al lugar en Eslovaquia para comenzar a preparar la presentación de esta noche, rápidamente se hizo evidente que la construcción de las instalaciones estaba incompleta y, por lo tanto, era insegura tanto para la banda como para el público en general", han compartido en Instagram.

Comunicado de 'Hollywood Vampires' sobre la cancelación del concierto | Instagram

Ante la creciente preocupación por el bienestar de Depp, la banda ha añadido: "Esta cancelación no está relacionada con la reciente cancelación en Budapest, pero podemos aseguraros que todos los miembros de la banda están sanos y salvos".

Johnny siempre se ha mostrado muy abierto públicamente con sus problemas de adicción a las drogas y al alcohol y su lucha contra la depresión. Durante su juicio por difamación contra su exmujer, Amber Heard, se reveló su diagnóstico en el que se afirmaba que sufría "desequilibrio primario de dopamina, depresión, trastorno crónico por abuso de sustancias y adicción a la nicotina".

Afortunadamente, Depp ha regresado a los escenarios en Wolfsburg, Alemania, y parece que se encuentra un poco mejor. Podemos ver al actor sonriente, tocando la guitarra y disfrutando de la noche en los vídeos y fotografías compartidos por los fans.

Por el momento, Depp no ha ofrecido declaraciones al respecto.