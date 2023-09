Johnny Depp agradece a una fan tiktoker haberle ayudado durante el juicio contra Amber Heard: "Me salvaste la vida"

El icónico Johnny Depp está de vuelta en los escenarios con su banda musical Hollywood Vampires tras haber detenido su carrera durante varios años en los que estuvo involucrado en una batalla legal con su expareja, la actriz de Aquaman, Amber Heard. El actor está tratando de continuar con su nueva vida aunque también ha sido noticia por sufrir ciertos problemas de salud por los que su grupo musical tuvo que reprogramar varias fechas de conciertos, como puedes ver en el vídeo de arriba.

Ahora, Depp parece más recuperado y en su último concierto ha demostrado la cercanía que muestra con sus fans. Danielle Dell'Olio, seguidora de Depp e influencer de TikTok, ha tenido finalmente la oportunidad de conocer al actor, quien le ha reconocido por su famosa cuenta Justice For Johnny Depp y le ha mostrado su agradecimiento por estar presente en la sala del tribunal durante la batalla legal contra Amber Heard.

La joven compartió información privilegiada y varias observaciones en su podcast y en TikTok. Además, ha aparecido en Amber v Heard, la nueva serie documental de Netflix, con motivo de su comentario durante su comparecencia en dicho juicio.

"Parecía saber exactamente quién era yo. Me agradeció y agradeció a todos los que estábamos en la esfera de las redes sociales", ha compartido Dell'Olio según Cheatsheet. "Él dijo: 'Ni siquiera me conoces y me salvaste la vida. Me salvaste la vida. Y estoy muy agradecido. Te estaré eternamente agradecido'. También me dijo: 'Ni siquiera tenías que hacer eso'. Y medio el abrazo más grande. El beso más grande en la mejilla. Y él es tan sincero".

"He asistido a muchos encuentros y saludos de famosos, pero Hollywood Vampires realmente te hacen sentir como si fueras la única persona en la sala. Y pasé tiempo de verdad con él junto con los otros tres del grupo. Cuando mi madre entró, Tommy Henriksen le presentó a Johnny como la madre de Dani. Fue realmente especial para mí que usaran algo así como mi nombre de pila", ha relatado Danielle.

"Me tocó el corazón porque fue un momento realmente especial para mí vivir la experiencia de mi madre y eso también significó que el mundo realmente conociera a Depp", ha afirmado. "Me sentí avergonzada cuando empezó a agradecerme porque es como, no, lo haría una y otra vez porque él no es la víctima perfecta. Mucha gente dice que él envió estos mensajes de texto y yo digo, sí, pero él no es el abusador. Entonces, para mí, simplemente tienes que defender lo que crees. Y he estado muy orgullosa de defender a Johnny durante los últimos tres años. Muy orgullosa".

La batalla legal entre Depp y Heard dio comienzo en 2019 cuando la actriz se refirió a sí misma como víctima de abuso doméstico en una columna del periódico The Washington Post. A raza de ello, Depp demandó a su exmujer por difamación solicitando una compensación por valor de 50 millones de dólares. Dicha batalla judicial no finalizó hasta 2022 resolviendo que la actriz debía pagar 10 millones de dólares de indemnizacióna Depp que, tras un acuerdo, se limitaron a un millón de dólares, importe que ya ha sido pagado por la compañía de seguros de Heard.

La actriz, por su parte, también presentó una contrademanda por difamación en la que solicitaba 2 millones de dólares a Depp, petición en la que el equipo legal del actor aun trabaja para evitar el pago.