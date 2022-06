Johnny Depp y Kate Moss, pillados juntos tras el juicio con Amber Heard

Johnny Depp ha decidido relajarse en tierras británicas actuando en conciertos junto a su amigo, el guitarrista Jeff Beck. El actor se desplazó a Reino Unido tan pronto como acabó su comparecencia en el tribunal de Fairfax, Virginia, para disfrutar de su primera pasión, la música.

El intérprete de 58 años fue visto a comienzo de esta semana subido en un escenario de Sheffield tocando canciones como 'Little Wing', de Jimi Hendrix, 'Isolation', de John Lennon, o 'What's Going On', de Marvin Gaye.

En ese momento, medios como Deadline apuntaron la posibilidad de que siguiera en la gira de este músico durante esta semana. Y así ha sido, pues ha vuelto a actuar junto a Beck en el Royal Albert Hall de Londres. En la actuación, el actor amplió su repertorio con hasta siete canciones.

Y allí, el protagonista de 'Eduardo Manostijeras' ha recibido la visita de Kate Moss, quien no se quiso perder la oportunidad de reencontrarse con su expareja después de prestar declaración en el juicio del actor contra Amber Heard.

Johnny Depp observa atentamente la declaración de Kate Moss | Gtres

Según ha informado el Daily Mail, después del concierto, Depp y la modelo estuvieron juntos en una fiesta entre bastidores.

Esta visita llega una semana más tarde de que Moss defendiera a Johnny en su juicio, de forma telemática, al asegurar que jamás fue golpeada por el actor cuando fueron pareja en los años 90.

En su declaración de menos de cinco minutos, Moss aclaró un rumor por el que supuestamente el actor la empujó por las escaleras tras una pelea.

"Según salía de la habitación me tropecé y me hice daño. (…). Grité porque no sabía lo que me había hecho y me dolía", afirmó en una escueta intervención que contó con muy pocas preguntas.

A continuación, Depp llevó a la modelo de vuelta a la habitación para que recibiera "atención médica".

Kate Moss y Johnny Depp | Cordon Press

