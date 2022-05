Quedan unos días para la resolución del juicio que han protagonizado Johnny Depp y Amber Heard durante las últimas semanas. Los actores ahora esperan el veredicto tras un sinfín de duros testimonios y exposición pública donde han revivido su traumático matrimonio.

Aunque el pasado fin de semana podían desconectar de los juzgados, al menos, por unas horas antes de volver a Fairfax, Virginia. Y eso es lo ha hecho Johnny Depp, quien ha aparecido por sorpresa en un concierto de rock al otro lado del Atlántico.

La estrella de 58 años actuó junto a su amigo, el guitarrista Jeff Beck, sobre el escenario de Sheffield, en Reino Unido. Incluso, medios como Deadline apuntan la posibilidad de que siga en la gira de este músico durante esta semana.

El protagonista de 'Piratas del Caribe' tocó con guitarra en mano versiones de títulos de rock como 'Isolation', de John Lennon, 'What's Going On', de Marvin Gaye, y 'Little Wing', de Jimi Hendrix.

Y es que, Depp siempre ha sentido un idilio especial con la música, su primera pasión. El intérprete tuvo varios grupos en su juventud y no fue hasta más tarde cuando le descubrieron para la actuación. También ha colaborado en el pasado con artistas de la talla de Alice Cooper o Joe Perry.

La cuenta atrás del final del juicio entre Depp y Heard

A la espera de la deliberación final del jurado, ambas partes han presentado sus alegatos finales, algunos de ellos tan duros como los que pronunció Depp y que puedes ver en el vídeo de arriba.

Cabe recordar que el actor demandó por 50 millones de dólares a su exmujer por difamación, tras un artículo de opinión que bien pudo perjudicar su carrera, tal y como mantienen sus abogados.

Mientras, Heard hizo lo propio al pedir 100 millones, después de asegurar que ella también sufrió las declaraciones del actor, poniendo en peligro su papel más destacado, el de Mera en 'Aquaman'.

Del mismo modo, la actriz de 36 años ha señalado que recibe continuas amenazas de muerte en redes sociales y hacia su bebé.

