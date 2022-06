El motivo por el que el jurado ha vuelto al juicio de Johnny Depp y Amber Heard antes del veredicto

Johnny Depp y Amber Heard ya no están presentes en su juicio desde el pasado 27 de mayo cuando sus abogados mostraron sus conclusiones finales tanto a la jueza, Penney Azcarate, como al jurado. Pero eso no significa que el juzgado de Fairfax, Virginia, no siga teniendo actividad entre sus paredes.

Así, una vez terminaron las declaraciones de los actores, los siete miembros que componen el jurado fueron convocados para determinar el veredicto del caso que ha puesto en vilo a Hollywood.

El formulario que deben rellenar consta de cinco preguntas con varios apartados a su vez, divididas en referencia a la demanda de Johnny Depp a Amber Heard y viceversa. Las cuestiones tratan las presuntas difamaciones que los ha llevado a ambos a juicio. Y, al final del mismo, las personas del jurado deben fijar la cantidad de dinero que creen justa sobre la indemnización correspondiente a cada uno.

Sin embargo, la deliberación ha sido interrumpida después del surgimiento de una duda que les ha hecho volver al tribunal. El portavoz del jurado preguntó a la jueza concretamente sobre el apartado 3 del formulario. O sea, sobre si debían considerar difamatorio el artículo de opinión al completo que escribió Amber Heard en 2018 y fue publicado por 'The Washington Post'. O, por el contrario, si solo debían referirse al titular del mismo y a un par de afirmaciones en las que se declaraba víctima de abuso doméstico.

"La declaración es el titular y no el artículo de opinión completo", recordó la jueza enfrente de los abogados de los intérpretes.

El jurado no logra establecer un veredicto en el primer día de deliberación

El consenso entre los miembros del jurado no llegó a buen puerto después de 9 horas reunidos durante el primer día de deliberación, celebrado el martes 31 de mayo. Así pues, se volverán a juntar en los días siguientes en busca de un veredicto común.

Los expertos no estaban confiados en que se resolviera antes del mes de junio, pero esta semana se antoja definitoria para la resolución del caso.

