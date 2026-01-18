Jennifer Lawrence revela el papel que perdió frente a Margot Robbie por no ser "lo suficientemente guapa"

Jennifer Lawrence es una de las actrices más talentosas de su generación y buena prueba de ello es el Oscar que consiguió con apenas 22 años por El lado bueno de las cosas.

La intérprete ha conquistado al público tanto en cintas independientes como en grandes producciones gracias a las franquicias de X-Men o Los juegos del hambre. Sin embargo, todos estos logros no la han librado de los trolls de Internet.

La actriz Jennifer Lawrence | Gtres

La actriz ha contado que, por culpa de ellos, perdió un gran papel en 2019 que recayó en Margot Robbie. ¿La película? Érase una vez en Hollywood.

Según ha detallado en el podcast Happy Sad Confused, los usuarios de las redes cargaron contra ella porque no era "lo suficientemente guapa" para ser Sharon Tate en la película de Quentin Tarantino.

Margot Robbie en Érase una vez en Hollywood | Sony Pictures

"Estoy bastante segura de que es verdad. O es que llevo tanto tiempo contándolo así que me lo creo", aseguró Lawrence. "O simplemente nunca me consideró para el papel y en Internet se desvivieron por llamarme fea", comentó, tras lo cual, el presentador Josh Horowitz expresó que era imposible que Internet hiciera eso, por lo que la actriz dijo tirando de ironía: "¿No? ¿Esos angelitos?".

Además, Lawrence desveló que no era la primera colaboración con Tarantino que era frustrada, ya que el director escribió el papel de Jennifer Jason Leight en Los odiosos ocho pensando en ella: "Lo rechacé, cosa que no debería haber hecho", señaló la estrella.