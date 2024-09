Jennifer Aniston revela la "política anti-gilipollas" que exige en los proyectos donde trabaja

Jennifer Aniston no solo es una de las actrices más queridas y admiradas de Hollywood, sino que también se ha ganado una sólida reputación por ser una profesional con principios inquebrantables en cuanto a la ética de trabajo. En la alfombra roja de los Premios Emmy 2024, la estrella y productora de The Morning Show ha compartido una perspectiva que refleja su filosofía de vida y trabajo.

Durante una entrevista con ENews, Aniston ha explicado que en los sets donde trabaja se implementa una política estricta: "Hay una política anti-gilipollas". Con esta contundente declaración, la estrella ha dejado claro que, tanto en The Morning Show como en otros proyectos, no hay espacio para egos ni para personas que no colaboren de manera profesional y respetuosa.

Jennifer Aniston en los Emmy 2024 | Reuters

Más allá de su postura sobre el comportamiento en los sets, Jennifer Aniston también ha sido una defensora constante de los derechos de las mujeres, tanto en la industria del entretenimiento como en la sociedad en general. Su personaje en The Morning Show, Alex Levy, refleja esta lucha constante por las mujeres en un mundo donde todavía queda mucho por hacer.

Jennifer Aniston en 'The Morning Show' | Apple TV+

"Años después, ella sigue luchando", ha comentado Aniston sobre su personaje, quien, al igual que ella, no se conforma con lo logrado hasta ahora. Aunque Aniston ha alcanzado un éxito indiscutible, aún siente que los derechos de las mujeres están lejos de ser equitativos. "Eso no significa nada", ha señalado con honestidad, refiriéndose a los logros obtenidos hasta el momento. "Aún tenemos que luchar por las cosas que queremos hacer, pero eso hace que siga siendo emocionante, que siga siendo humilde y que me mantenga motivada", ha concluido la actriz.

Con estas palabras, Jennifer Aniston deja claro que, aunque ha alcanzado la cima en su carrera, sigue comprometida con sus principios, tanto en la lucha por los derechos de las mujeres como en el entorno profesional. La política "anti-gilipollas" es solo una parte de su enfoque hacia un trabajo colaborativo y respetuoso, algo que hace de ella no solo una actriz talentosa, sino también una compañera de trabajo ideal.