La saga Crepúsculo vinculó de forma casi profética a Robert Pattinson con James Bond 18 años antes de que el actor británico, de 40 años, fuera elegido oficialmente como el próximo agente 007.

Tras el anuncio realizado por la cuenta oficial de 007 en Instagram (con una fotografía de Pattinson sosteniendo una pistola bajo el título "Robert Pattinson es James Bond"), los seguidores de la franquicia de vampiros y la propia cuenta oficial de Twilight Saga en X rescataron una escena de la película original de 2008 que parece presagiar accidentalmente su fichaje.

La secuencia en cuestión aparece alrededor del minuto 58 de la película, cuando el personaje de Eric Yorkie (interpretado por Justin Chon) reparte folletos anunciando la temática del baile de graduación del instituto de Forks.

"¿Montecarlo? ¿Ese es el tema de nuestro baile de graduación?", pregunta Jessica (Anna Kendrick) en la escena, a lo que Eric responde: "Juegos de azar, esmóquines y Bond. James Bond".

El folleto muestra la silueta de una pareja bailando dentro de la icónica imagen del cañón de una pistola característica de la saga 007 e, inmediatamente después de pronunciarse el nombre de James Bond, el plano cambia directamente a Edward Cullen (Pattinson) saliendo de su coche y abriéndole la puerta a Bella Swan (interpretada por Kristen Stewart) mientras suena "Spotlight" de Mutemath en la banda sonora.

A su vez, el propio Justin Chon (quien coprotagonizó junto a Pattinson las cinco entregas de la franquicia: Crepúsculo (2008), La saga Crepúsculo: Luna Nueva (2009), Eclipse (2010), Amanecer - Parte 1 (2011) y Amanecer - Parte 2 (2012), centradas en el triángulo amoroso entre Bella Swan, el vampiro de 104 años Edward Cullen y el hombre lobo Jacob Black (Taylor Lautner)), reaccionó con humor pocas horas después del anuncio publicando un vídeo en sus redes sociales..

En el clip, Chon aparece encogiéndose de hombros con el texto superpuesto "No digo que lo predijera, pero...", seguido del fragmento de la película de 2008, y acompañaba la publicación con el siguiente mensaje: "¡¡¡Muchas felicidades a Robert Pattinson!!! PD: El universo cinematográfico de Crepúsculo se adelantó a su tiempo".

El fichaje de Pattinson se confirmó el 16 de noviembre tras meses de especulaciones en las que su nombre había sonado la semana anterior junto a Jack Lowden, Callum Turner y un "actor misterioso" como principales candidatos para suceder a Daniel Craig.

En un comunicado oficial difundido, el protagonista de El Faro y The Batman celebraba la noticia: "James Bond es uno de los personajes más legendarios del cine, y que me confíen la identidad de 007 es el honor de mi vida. Estoy profundamente agradecido a Denis, Amy, David, Tanya y a todos en Amazon MGM Studios por haber creído en mí. Decir que este papel es un sueño hecho realidad es quedarse corto. No podría estar más entusiasmado con esta colaboración y con el trabajo que tenemos por delante con este fantástico equipo", concluía el intérprete.

Con este papel, Robert Pattinson (que atraviesa un intenso 2026 tras protagonizar The Drama, La Odisea, Primetime y Dune: Parte tres, además de haber iniciado la producción de The Batman Parte II de Matt Reeves tras su debut en The Batman) se convierte en el octavo actor en encarnar a James Bond en los 64 años de historia cinematográfica del personaje.

Toma así el relevo de Daniel Craig (58 años), quien interpretó a 007 desde 2005 hasta 2021 en Casino Royale (2006), Quantum of Solace (2008), Skyfall (2012), Spectre (2015) y No Time to Die (2021); tras el paso previo de Pierce Brosnan entre 1994 y 2004 (GoldenEye, 1995; Tomorrow Never Dies, 1997; The World is Not Enough, 1999; Die Another Day, 2002); Timothy Dalton entre 1986 y 1994 (The Living Daylights, 1987; Licence to Kill, 1989); Roger Moore entre 1972 y 1985 (Vive y deja morir, 1973; El hombre de la pistola de oro, 1974; La espía que me amó, 1977; Moonraker, 1979; Solo para tus ojos, 1981; Octopussy, 1983; Panorama para matar, 1985); George Lazenby (Al servicio secreto de Su Majestad, 1969); David Niven (Casino Royale, 1967); y Sean Connery, quien dio vida al espía entre 1961 y 1983 en Dr. No (1962), Desde Rusia con amor (1963), Goldfinger (1964), Operación Trueno (1965), Solo se vive dos veces (1967), Los diamantes son para siempre (1971) y Nunca digas nunca jamás (1983).