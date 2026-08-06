Javier Bardem, sobre si los actores deberían posicionarse y mojarse a la hora de hablar: "No exijo nada a nadie"

Javier Bardem es uno de los actores más comprometidos a nivel político y no duda en hablar abiertamente cuando cree que una causa necesita tener un altavoz.

De hecho lo hemos visto muy comprometido con la causa de Palestina donde, incluso en la gala de los Oscar, gritó desde el escenario: "Free Palestine", entre muchos otros momentos.

Ahora, el actor ha hablado sobre si cree que sus compañeros de profesión deberían hacer lo mismo que él o si es mejor no mojarse en cierto tipo de temas.

A lo que Javier Bardem asegura que "él no exige nada a nadie" y entiende que hay casos en los que compañeros no pueden permitirse ese lujo porque las represalias que existen.

Aunque, apunta: "Ahora si estás en una posición en la que puedes permitírtelo, creo que uno debería hacerlo. Pero eso es mi creencia".

Unas declaraciones que han sido recogidas en la promoción de la película El ser querido, dirigida por Rodrigo Sorogoyen y protagonizada por Javier Bardem y Victoria Luengo.

El ser querido tuvo su estreno mundial en la 79º edición del Festival de Cine de Cannes en mayo de 2026, compitiendo por la Palma de Oro. Aunque será el 26 de agosto cuando llegue a los cines.