Jason Momoa salvó a Amber Heard de ser despedida de 'Aquaman', según nuevos detalles del juicio

El juicio entre Johnny Depp y Amber Heard, que pasa estos días por la defensa de ella, sigue sacando a la luz problemas que habrían repercutido en la carrera de la actriz y en su reputación. Concretamente, respecto a su participación en 'Aquaman and The Last Kingdom', segunda parte en la saga del superhéroe de DC, donde Heard interpreta a Mera.

Tras un tiempo en el que se cuestionaba la participación de Amber Heard en la secuela, e incluso se llegó a pedir que la despidieran de la película, finalmente supimos que seguiría en el reparto, pero con una notable reducción de su tiempo en pantalla. "Me dieron un guion y posteriormente me mandaron nuevas versiones en las que, básicamente, habían limitado gran parte de mi papel", ha alegado la actriz en el juicio.

El equipo de Heard achacaba el hecho a una campaña de difamación supuestamente orquestada por los abogados de Johnny Depp. Después, Jessica Kovacevic, representante de la actriz, dio su versión como testigo, y según ella, los problemas de la intérprete con 'Aquaman' se debían a la falta de química entre ella y Jason Momoa, estrella de la película, el cual ya mostró sus diferencias con su co-star durante el rodaje de la primera película.

Sin embargo el nuevo testimonio de Kathyn Arnold, experta en la industria del entretenimiento y testigo de Amber, ha asegurado que si la actriz consiguió salvar su participación en la secuela de 'Aquaman' fue gracias a Jason Momoa y James Wan, el director. Esta explica que ambos se "mantuvieron firmes" con el hecho de conservar a Heard en la película.

Kathryn Arnold ha discutido en el juicio sobre cómo ha afectado a la carrera de Amber Heard el proceso mediático con su exmarido, y se ha referido concretamente a 'Aquaman' como ejemplo de la mala reputación que le ha ocasionado, hablando del papel que Heard podría haber tenido: "El primer guion tenía un fuerte arco romántico a lo largo de la película, y algunas escenas de acción importantes para ella".

Está de acuerdo con los testimonios anteriores en que los problemas ocasionados por el juicio han tenido que ver con la reducción de su personaje en pantalla, pero niega que esto se haya debido en parte a la falta de química con Jason Momoa como se aseguró anteriormente.

Seguro que te interesa:

La teoría que explica que Elon Musk es el padre biológico de la hija de Amber Heard