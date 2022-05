El juicio que enfrenta a Amber Heard y a Johnny Depp sigue su curso y, por ende, las escabrosas revelaciones que protagonizan los testimonios de los que las paredes del condado de Fairfax (Virginia, EE.UU.), y la sociedad, se están haciendo testigos.

Este lunes 16 de mayo el litigio volvía a retomarse y la joven de 36 años nuevamente se sentaba en el estrado para declarar. Durante su testimonio, salió a la luz lo ocurrido con la película 'Aquaman 2', la cual ha estado rodeada de polémica con firmas pidiendo que la destronen de su papel protagonista.

La intérprete testificó que Warner Bros redujo sus escenas en la secuela del mencionado film debido a una ''campaña difamatoria'' por parte del equipo legal de su exmarido.

''Me dieron un guion y posteriormente me mandaron nuevas versiones en las que, básicamente, habían limitado gran parte de mi papel", expresó durante su tercer día de comparecencia.

Atendiendo a su relato, su participación a lo largo de la cinta tendría una duración de 10 minutos pese a figurar en el reparto principal dando vida a la superheroína Mera.

Amber Heard como Mera en 'Aquaman' | Warner Bros.

Según su versión, los abogados del protagonista de 'Piratas del Caribe' están llevando a cabo una "campaña difamatoria" en su contra, tachándola de "mentirosa'' ante la prensa para arruinar su carrera.

Algo que habría desembocado en la disminución de su rol en 'Aquaman and The Last Kingdom', cuyo estreno está previsto para este próximo 2023.

Sin embargo, la agente de la actriz, Jessica Kovacevic, ha confirmado que el estudio casi la sustituye por la ''falta de química'' con Jason Momoa.

Asimismo, se ha rumoreado que ya se había elegido a Emilia Clarke para reemplazar a Heard pues esta primera mantiene una estrecha amistad con el protagonista de 'Aquaman' y se esperaba que la complicidad entre ambos se viera reflejada en la pequeña gran pantalla.

Según lo publicado por 'Entertainment Weekly', en una declaración pregrabada la agente de la actriz compartió en un principio la idea de que Warner Bros quería prescindir de Amber por ''mala prensa'' por el enfrentamiento con Depp, algo que se contradice con su testimonio actual donde cita que la razón por la que se estaba considerando destituirla era por su ''falta de química''.

