Jason Momoa revela el proyecto de su carrera que le parece "un buen trozo de mierda"

A pesar de la fama y el reconocimiento que reporta, la de actor no es una profesión muy agradecida a veces, sobre todo cuando implica aceptar papeles que no acaban de convencer a los intérpretes.

Es algo que sabe bien Jason Momoa, que a pesar de disfrutar de la posición que ocupa como actor de primer nivel, no recomienda la profesión a todo el mundo, y especialmente no se la recomienda a sus hijos. Así lo contó en una entrevista a ET, como puedes ver en el vídeo de arriba.

Ahora ha explicado algunas de las insatisfacciones que le llevan a desear otro futuro para sus hijos, especialmente aquellas películas de las que salió algo insatisfecho con su trabajo. Así lo ha contado a GQ: "He sido parte de muchos proyectos que daban bastante igual, y de películas donde eso no dependía de mí".

Y recuerda especialmente un proyecto que le gustaría borrar de su carrera: "'Conan' fue uno de ellos. Fue una de las mejores experiencias que he tenido pero se torció y acabó siendo un buen trozo de mierda".

Jason Momoa en 'Conan el Bárbaro' | Lionsgate

Papeles como este, que le hacen analizar y replantearse su trayectoria, recordando cómo han sido la mayoría de papeles para los que le han llamado hasta ahora: "Ha sido duro porque la gente piensa que solo soy el tío que siempre sale haciendo de machote. Pero quiero desencasillarme de eso. Quiero algo nuevo".

Actualmente, el actor de 'Aquaman' puede decir que ya está diversificando esa imagen con sus ultimos proyectos, como la próxima y penúltima entrega de 'Fast and Furious' que ha estado rodando este año en Italia.

Desde que alcanzara la fama con 'Juego de Tronos', donde comenzó a quedarse con esa imagen para el gran público, observa una evolución: "Las cosas están cambiando. Ahora incluso esos papeles de villano que hago me parecen algo más excéntricos".

Seguro que te interesa:

Jason Momoa sufre un accidente al impactar de frente contra una moto en la carretera