Si por algo destaca Jason Momoa es por su físico imponente. Su descomunal altura y los músculos que acostumbra a lucir en sus películas le han creado una imagen en Hollywood que se ajusta a unos papeles muy específicos. Prueba de ello es su último fichaje por 'Fast and Furious 10', donde interpretará al nuevo villano de la saga.

Uno de los rasgos más característicos de Jason Momoa, aparte de su larga melena, es la cicatriz que divide su ceja izquierda, y que le da ese añadido en su apariencia de tipo duro. El origen de dicha marca hace honor a la fama que se ha ganado.

Ocurrió en 2008, según contó en su momento a Access Hollywood, y se debe a una agresión que sufrió en un bar, cuando aún no era tan conocido: "Un tipo me lanzó una pinta de cerveza a la cara. Me dieron cerca de 140 puntos. Fue una locura".

Tras el incidente, Momoa necesitó una reconstrucción parcial de la parte que le habían dañado. Según pudo saber NBC, el responsable se llama Dominic Bando, del que Momoa pensaba que estaría haciendo una "iniciación en la mafia" cuando le atacó. Fue acusado de ataque con arma blanca, aunque finalmente quedó sin cargos.

Momoa también comentaba en la entrevista con Access las primeras impresiones tras el nuevo look que le había dado su herida, en referencia a la que era su novia entonces, y más tarde su esposa, Lisa Bonet: "Ya estaba con mi esposa, si no le hubiera gustado habría sido algo malo. Menos mal que sí le gustaba".

Y no fue la única a la que le gustó el toque de la ceja en Jason Momoa. Tras el incidente, su carrera empezó a encaminarse más a aquellos papeles de tipo duro que ha interpretado, empezando por 'Juego de Tronos'. "Yo siempre había sido 'el chico guapo'", contaba Momoa sobre su cicatriz a The New York Post. "Ahora, si hay cualquier cosa que sea hacer de 'bueno', ya no es lo mío".

