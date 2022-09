Jason Momoa se quita toda la ropa en esta inesperada barbacoa 'nudista'

Jason Momoa ha tenido unas vacaciones muy variadas desde que acabara su reciente trabajo rodando 'Fast and Furious', donde interpretará al nuevo villano.

El verano le ha cundido, y se ha mostrado aprovechándolo junto a sus hijos Nakoa y Lola, con quienes ha participado en actos benéficos, o ha disfrutado noches más relajantes reviviendo junto a ellos varias sitcoms de los 90, como confesaba recientemente.

Con todo ello, no ha tenido tiempo para ver a su amigo James Corden. Y ha bromeado al respecto junto a él en su programa The Late Late Show, donde ambos han protagonizado un sketch para cerrar el verano.

En el vídeo se les puede ver reencontrándose, y Momoa lamenta que no haya sido hasta ahora: "Lo siento por no haber podido quedar este verano". Corden le responde: "¡Ya! Ha sido un fastidio. Normalmente pasamos cada segundo del verano juntos. Qué mal que no hayamos podido pasar el viejo Momoa-Corden 'hot boy summer' este 2022.

Para recuperar el tiempo perdido, se les puede ver en el resto del sketch protagonizando varias aventuras veraniegas juntos. Un viaje por carretera a lo 'Thelma y Louise', yendo juntos a un concierto de Justin Bieber, o de turismo en Pisa o París, entre otros lugares.

Pero el momento estelar es una barbacoa que celebran ambos, en la que se les puede ver cocinando tras las parrillas, con la particularidad de que ambos van sin nada bajo sus mandiles. En el vídeo se les ve de espaldas, desnudos, y disfrutando de uno de sus planes de verano.

También se han dejado ver en redes sociales, con motivo de la visita de Jason Momoa al programa. En la página de Instagram de 'The Late Late Show' se puede ver este vídeo de ambos, donde se enfrentan al reto viral 'tortilla slap', que consiste en darse golpes con una tortilla de maíz mientras se contiene agua en la boca, intentando no escupirla ni reírse, como han probado, con malos resultados, Corden y Momoa.

A pesar de que no haya tenido tiempo para ver al presentador este verano, Momoa sí que ha sido visto veraneando junto a otro amigo muy cercano, como es Jared Leto, al que conoció rodando 'La Liga de la Justicia'. Con él disfrutó unos días recientemente por Mallorca, donde pudieron disfrutar de los hobbys que tienen en común, como puedes ver en el vídeo de arriba.

