Jason Momoa habla de su baja forma física y de su "cuerpo de papá": "No quiero hacer más abdominales"

Jason Momoa ha acostumbrado a sus fans a lo largo de su carrera a verle en pantalla luciendo su imponente físico, y su siempre impresionante musculatura, algo que incluso se ha convertido en una seña de identidad de sus personajes y de los papeles para los que le llaman, incluso aquellos de los que está menos orgulloso.

Una forma física que ha visto irse levemente en los últimos meses a raíz de una hernia, y que le ha mantenido fuera de juego durante un tiempo. Él mismo compartió las consecuencias que había tenido en su cuerpo ese tiempo sin entrenar, como puedes ver en el vídeo de arriba. A la operación de la hernia se sumaron los accidentes que tuvo después en las escenas de acción de la última entrega de 'Fast and Furious', otra de las constantes en sus papeles.

Sobre ello ha hablado en The Late Late Show, donde se ha sentado a charlar con James Corden y Kristen Bell ('The Good Place'). Allí, el presentador le ha preguntado acerca de su hernia, a lo que Momoa ha respondido tranquilizando al público: "Todo bien. No estoy haciendo muchos abdominales. Pero intentando un poco más que se vaya ese cuerpo de papá".

Con "cuerpo de papá" se refiere a una forma física más descuidada, y propia de hombres más entrados en edad. Un término que ha irritado a Corden: "No, no puedes decir que tengas 'cuerpo de papá'. No puedes. Eso no es un 'cuerpo de papá'". Entre risas, el actor de 'Aquaman' respondía "Bueno, no quiero hacer más abdominales".

A pesar de sustos como los que tuvo en su último rodaje, en más de una ocasión, Momoa ha demostrado que es capaz de afrontar situaciones de peligro de las que siempre sale más o menos bien parado, como el incidente que le causó su característica cicatriz en la ceja, uno de los elementos que le han conferido esa personalidad en el cine.

