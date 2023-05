Jason Momoa muestra sus músculos en acción y prueba que ya no tiene "cuerpo de padre"

Jason Momoa siempre ha sido uno de los actores de Hollywood en mejor forma física pero hace como un año el actor hablaba abiertamente de que estaba en una baja forma física. El motivo principal por el que el actor de 'Aquaman' se dejó un poco se debía a que había dejado de entrenar por una hernia que tenía y por varias lesiones que había ido acumulando en varios rodaje.

"No estoy haciendo muchos abdominales. Pero intentando un poco más que se vaya ese cuerpo de papá", decía entonces en 'The Late Late Show', como puedes ver en el vídeo de arriba.

Pero, ahora, Momoa ha demostrado que, una vez recuperado, ha vuelto a entrenar recuperando al 100x100 su espectacular cuerpo musculado. El intérprete ha protagonizado una sesión de fotos para 'Men's Health' donde aparece haciendo ejercicio sin camiseta.

En la entrevista Jason Momoa explica que hace pesas rusas, boxeo y escalada para mantenerse en forma. Además de montar en bici para despejarse.

Las imágenes del actor han sido tomadas en Nueva Zelanda donde Momoa está rodando su nueva serie para Apple+ llamado, ' Chief of War', uno de los proyectos más importantes para el actor ya que lo ha coescrito, codirigido y protagonizado.

En la serie hace el papel de Ka'iana, quien buscó unificar los reinos hawaianos a fines del siglo XVIII: "Es como mi 'Braveheart' o 'Bailando con lobos', dice orgulloso.

"Nunca pensé que sería tan grande. Es lo más difícil, lo más desafiante y lo más exigente que he hecho. Es el último gran sueño que me queda. Todo lo demás es una especie de 'actor de alquiler', pero este es mi homenaje a mi gente. Tenemos tantas historias hermosas en Hawái que nadie conoce. Todo lo que me importa es hacer lo correcto por mi gente".

Según la sinopsis oficial ' Chief of War' cuenta la historia de "la unificación de las islas hawaianas desde una perspectiva indígena". "Un jefe de guerra hawaiano se une a una campaña sangrienta para unir las islas en guerra con el fin de salvarlas de la amenaza de la colonización".

Es una serie "para los niños indígenas que crecen, entendiendo que éramos guerreros y de dónde venimos y entendiendo que había un idioma que nos fue despojado", explica Jason Momoa.