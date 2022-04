Es la primera vez que vemos una foto de Charlize Theron en el rodaje de la próxima entrega de 'Fast and Furious'. La actriz sudafricana, que se inició en la saga con la octava película en el papel de Cipher, repitió en la siguiente. Y ya sabemos que está en proceso de producción su propio spin-off.

A esto hay que añadirle la décima, y previsiblemente última entrega de 'Fast and Furious'. La actriz aporta a la historia un importante componente femenino a través de la figura de Cipher, un personaje potente y con personalidad, que no nos deja indiferentes en cada película con sus looks arriesgados.

Ahora, Charlize Theron, que ya forma parte de la familia 'Fast and Furious' por derecho propio, ha compartido la primera imagen de su personaje en esta décima entrega a través de Instagram. Así, la actriz escribe en el post: "Ella está de vuelta", mientras la vemos posando en un ascensor con una actitud muy empoderada junto a dos personas que parecen estar como retinados a los lados.

La publicación tiene otra foto, también de ella y en blanco y negro, donde la vemos en el rodaje en medio de lo que parece un día de trabajo muy ajetreado.

Jason Momoa es la nueva incorporación como villano de la saga

El actor de 'Aquaman' es una de las novedades que tendrá esta última película de la franquicia de acción, y una de las más potentes junto a Cardi B y Brie Larson, quienes compartirán pantalla con el elenco habitual, y por supuesto, con la estrella de esta saga, Vin Diesel. El mismo Vin Diesel fue quien dio la noticia del otro fichaje estelar, el de Brie Larson, como puedes ver en el vídeo de arriba.

Así, Charlize Theron le ha dado la bienvenida de forma pública y ha publicado, también , otra foto junto a Jason Momoa en la que comenta: "Mirad quién se une a la fiesta", ha escrito la actriz en su Instagram.

Momoa también ha querido tener unas palabras con Charlize Theron y ha contestado en la publicación con un mensaje de gratitud y admiración donde asegura que Theron es una: "Leyenda". Además de escribir emocionado "Por fin conseguimos trabajar juntos, y ha sido espectacular".

Hace poco, Jason Momoa ya habló con 'ET' sobre su nueva aventura en la carretera de 'Fast and Furious' donde decía: "Voy a trabajar por primera vez con gente muy guay con la que nunca había coincidido, y estoy especialmente emocionado por trabajar con Charlize Theron", contaba el actor de 'Dune'.

También comentó algunos aspectos sobre su personaje y el papel que asume en la película: "Es increíble, es desagradable e incomprendido". Aún queda tiempo para que podamos comprobarlo, y para ver esa química entre Charlize Theron y Jason Momoa en pantalla, pero mientras podremos seguir disfrutando de las anteriores escenas y ver a Cipher en acción.

Seguro que te interesa:

Sale a la luz la violenta pelea de Charlize Theron y Tom Hardy en 'Mad Max': "Multa a este desgraciado"